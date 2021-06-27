يورو 2020.. غوريتسكا رهان لوف في امتحان انجلترا؟

مباراة المجر الأخيرة التي فاز فيها المنتخب الألماني بشق الأنفس في ختام دور المجموعات لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020، أظهرت جليّا تذبذب خط وسط المانشافت. فصانع ألعاب ريال مدريد توني كروز الذي من المفترض أن يسهر على توازن الفريق ويكون مصدر خلق الفرص لم يقدم إلى غاية اللحظة الأداء المرجو منه. كذلك الشأن بالنسبة للاعب مان سيتي كيليان غوندغان الذي خفت نجمه هو الآخر.

في ظل ذلك، لم يكن أمام المدرب يوآخيم لوف وسط تقدم المنتخب المجري، سوى الدفع بأكبر عدد ممكن من المهاجمين "لتحريك شيء ما" داخل الملعب، كما قال في الحوار الصحفي الذي أعقب المباراة، لإقرارا منه أن الأفكار غابت عن الماكينات وأن التحركات والمبادرات الفردية للتسلل إلى الدفاعات المجرية هي "المخلص".

رسالة استشفها ليون غوريتسكا العائد حديثا من الإصابة، حين دخل بديلا في الشوط الثاني، مسجلا هدف التعادل 2-2 الذي أنقذ منتخب بلاده من خروج مبكر جديد ومنحه بذلك تذكرة التأهل إلى دور الستة عشر.

دور ثانوي

كان دور غوريتسكا في البطولة الحالية محدودا. هذا اللاعب المشهود له بتواضع استثنائي، إذ أنه يتوجه إلى ملعب بايرن ميونيخ بدراجة صديقته، بينما يستخدم زملاءه السيارات الفارهة، كان يتعافى من تمزق في فخذه أبعده أكثر من شهر عن الملاعب قبل انطلاق منافسات اليورو، لكنه في كل مرة شارك فيها كان له تأثير واضح. فقد كان قاب قوسين أو أدنى من التسجيل في المباراة التي فاز بها فريقه على البرتغال 4-2 عندما أصاب العارضة بتسديدة قوية من مشارف المنطقة.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة الإنجليزية "ويمبلي" مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة البافارية معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب روما في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" في باكو يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كريتوفسكي معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كوبنهاغن ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "يوهان-كرويف آرينا" ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" ببوخارست أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "استاد أوليمبيكو" عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب بودابست سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "هامبند بارك - غلاسكو" كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب



وبعد هدف التعادل أمام المجر، الذي حمل توقيع غوريتسكا تأشاد به مدرب ألمانيا قائلا: "لقد جلب الإيقاع وقام بتحركات في عمق الدفاع المجري". وقبل أيام من مباراة إنجلترا تعالت الأصوات المطالبة بإدخال هذا اللاعب أساسيا وإبعاد غوندغان مقابل ذلك. أشهر الأسماء التي أكدت على ذلك، اللاعب الدولي السابق توماس هيلمر من الجيل الذهبي للمانشافت الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية 1996 على ملعب ويمبلي الشهير. وكان ذلك في حلقة إذاعية (بودكاست) على صفحة "بيلد شبورت" الألمانية.

غوريتسكا من جهته، يؤكد على معنويات فريقه "العالية" قبل المواجهة ضد انكلترا مشددا: "لا نشعر بأي شكوك في الوقت الحالي وثقتنا بأنفسنا عالية جدا".

بيان قوي

بطول يبلغ 1,89 مترا، وبنيان قوي ليس سهلا على المدافعين تجاوزه. وقد استغل توقف النشاط الكروي خلال جائحة كوفيد-19 في آذار/مارس 2020 لتقوية عضلات جسمه. فعاد لاعب خط وسط نادي بايرن مفتول العضلات. وقد علّق على الأمر قائلا: "أستطيع القول بأنه منذ امتلاك هذه العضلات، أخوض المباريات بشعور مختلف. لقد أصبحت أكثر قوة".

يضاف إلى ذلك أن المستوى الحماسي لدى هذا اللاعب بالذات لا بد وأن يكون مرتفعا، في ترك بصمة في المسابقة القارية بعد أن أبعد من منافسات مونديال 2014 بسبب الإصابة في أحد المباريات التجريبية ما منعه من المشاركة في اللحظة التاريخية التي عاشها المانشافت حين حمل كأس المونديال عاليا في البرازيل.

و.ب/ ا.ف (أ ف ب، مواقع)