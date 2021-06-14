يورو 2020.. سقوط المانشافت فرضته قوة الديوك

بعد خسارته يوم أمس الثلاثاء (15 يونيو/ حزيران 2021) في مباراته الأولى في بطولة يورو 2020 أمام المنتخب الفرنسي (1/0)، يواجه المنتخب الألماني ومدربه يواخيم لوف ضغوطا كبيرة قبل المباراة الثانية المقررة يوم السبت المقبل (19 يونيو/ حزيران 2021) أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب، والذي استهل مشواره في البطولة أمس بالفوز على منتخب المجر (3/0).

يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، رفض إلقاء اللوم على لاعبه ماتس هوملز الذي سجل ضد مرماه في الدقيقة العشرين مانحا ثلاثة نقاط ثمينة لمنتخب الديوك. وقال لوف عقب المباراة إن المواجهة كانت "صعبة واتسمت بالندية، لكنها حسمت بهدف عكسي".

غياب فرص التهديف "رغم السيطرة"

وأضاف أنه لا يفترض إلقاء اللوم على هوملز، مؤكدا أن ما حدث كان "سوء حظ". وتابع لوف أنه شعر بأن فريقه افتقد "القوة المطلوبة للاختراق في الثلث الأخير من الملعب". وبذلك يكون لوف، الذي اختار اللعب بخطة 3-4-2-1، قد وضع يده على مكمن الخلل، حيث فشل المنتخب الألماني في اختراق عمق الدفاع الفرنسي.

وقال لوف، الذي سينهي مشواره مع المنتخب الألماني مع نهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية، "يجب أن نلوم أنفسنا على عدم خلق فرص حقيقية للتهديف رغم السيطرة". ويقصد لوف بالسيطرة نسبة امتلاك الكرة التي اقتربت من 60 في المئة لدى المنتخب الألماني.

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اعتراف فرنسي بقوة المنتخب الألماني

وهذا ما جعل المدرب الفرنسي ديديي ديشان يشيد بأداء المنتخب الألماني، حيث قال ديشان في تصريحات صحفية بعد صافرة النهاية: "كانت مباراة كبيرة أمام فريق جيد للغاية. كان صراعا قويا". وذكر ديشان أن مواجهته للمنتخب الألماني، وكأنها مباراة في دور نصف النهائي أو النهائي.

وبدوره، أكد نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قوة المنتخب الألماني. وقال بوغبا "كنا نلعب أمام ألمانيا، أعتقد أنه لا يجب إضافة أي شيء آخر". وتابع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد متحدثا عن المنتخب الألماني "فريق قوي تسبب لنا في العديد من المشاكل".

لكن يبدو أن "هذه المشاكل" لم تكن كافية أمام قوة المنتخب الفرنسي لتجنيب المنتخب الألماني، بطل أوروبا ثلاث مرات آخرها عام 1996، الخسارة الأولى في مباراته الافتتاحية في كأس أوروبا في 11 مشاركة (خمسة انتصارات ومثلها تعادلات سابقًا).