 يورو 2020 - بلجيكا تضرب البرتغال وتلحق بالتشيك إلى دور الربع | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.06.2021

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رياضة

يورو 2020 - بلجيكا تضرب البرتغال وتلحق بالتشيك إلى دور الربع

ودع حامل اللقب، منتخب البرتغال، منافسات كأس أوروبا 2020 على يد بلجيكا، كما خرج منتخب هولندا أمام المنتخب التشيكي بهدفين دون رد، في مباراة تحوّلت فيها الكفة لصالح التشيك بعد طرد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

بلجيكا تفوز على البرتغال

فرحة لاعبي بلجيكا بالهدف الوحيد

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

 وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازار، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-ضفر) السبت.

كما فازت جمهورية التشيك 2-صفر على هولندا لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الأحد.

هولندا - التشيك

حسرة لاعبي منتخب هولندا بعد الإقصاء

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل عشر دقائق من النهاية.

مختارات

بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، استطاع المنتخب الإيطالي أن يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بالفوز على منتخب النمسا، الذي كسب الاحترام رغم الخسارة.

حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة. كما تأهل المنتخب النمساوي لدور الـ16 بعد فوزه الثمين على أوكرانيا.

وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز/يوليو المقبل بالعاصمة الآذرية باكو. 

وكانت هولندا من المرشحين لإحراز اللقب بعد تصدرها مجموعتها في دوري المجموعات بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما تأهلت التشيك ثالثة في مجموعتها.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)

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