يورو 2020 - بلجيكا تضرب البرتغال وتلحق بالتشيك إلى دور الربع

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر الأحد على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازار، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة.

وتلتقي بلجيكا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي صفر-ضفر) السبت.



كما فازت جمهورية التشيك 2-صفر على هولندا لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الأحد.

حسرة لاعبي منتخب هولندا بعد الإقصاء

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل عشر دقائق من النهاية.

وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز/يوليو المقبل بالعاصمة الآذرية باكو.

وكانت هولندا من المرشحين لإحراز اللقب بعد تصدرها مجموعتها في دوري المجموعات بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما تأهلت التشيك ثالثة في مجموعتها.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)