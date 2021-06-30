يورو 2020.. بلجيكا "تصلي" من أجل مشاركة نجميها أمام إيطاليا

أهدى مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني تورغان هازارد، منتخب بلاده بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020، بتسجيله هدف الفوز الذي جرّد البرتغال من اللقب القاري. غير أن لياقة شقيقه الأكبر نجم ريال مدريد الإسباني إيدن وصانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي دي بروين هي الشغل الشاغل لبلجيكا قبل مواجهة الأتزوري الجمعة (الثاني من يوليو/ تموز 2021)، على عشب ملعب ميونيخ الألمانية.
وخرج دي بروين في وقت مبكر من الشوط الثاني أمام البرتغال بسبب إصابة في الكاحل الأيسر، إثر تدخل في نهاية الشوط الأول من لاعب الوسط جواو باولينيو، بينما أصيب القائد هازارد في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.
وبعد خروجهما كان واضحاً الفراغ الذي تركه اللاعبان على مستوى خط الوسط. ووسط شكوك من عدم تعافيهما سريعاً، اشتدت المخاوف بسبب غيابهما عن التدريبات أمس الأربعاء، فيما يعمل الطاقم الطبّي البلجيكي بشكل مكثف من أجل تجهيزهما للقمة النارية.
واعترف المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس بأن أيّاً من اللاعبين لن يكون جاهزاً مائة بالمائة على الأرجح في مباراة ميونيخ، مضيفاً: "ولكننا سنستغل كل يوم لجعلهما جاهزين قدر الإمكان".
العقل المدبّر دي بروين
وتُعلَّق آمال كبيرة على دي بروين لقيادة بلجيكا إلى الدور نصف النهائي المقرر الثلاثاء المقبل ومواجهة الفائز في مباراة ربع النهائي الثانية ليوم الجمعة، بين إسبانيا وسويسرا في سان بطرسبورغ الروسية. لكن ذلك يستلزم تجاوز الامتحان الإيطالي.
في المقابل، يدرس مارتينيس خياراته البديلة في خط الوسط الهجومي حيث من المرجح أن يلعب جناح أتلتيكو مدريد الإسباني يانيك كاراسكو محل هازارد، ونجم نابولي الإيطالي دريس مرتنس بدلاً من دي بروين.
فرحة لاعبي المنتخب البلجيكي بعد إقصاء حامل اللقب من نهائيات يورو 2020.
ويتوقع مارتينيس أن تشن إيطاليا "هجوماً من أول ثانية. سيكونون منظمين جداً"، مؤكداً الحاجة إلى وجود دي بروين لقيادة الهجمات المضادة البلجيكية.
وحذّر لاعب وسط تشلسي الإنكليزي جورجينيو الذي واجه دي بروين مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، زملاءه في المنتخب الإيطالي من نجم مانشستر سيتي، قائلاً: "دي بروين لاعب يصنع الفارق. علينا أن نوقفه لأنه يجد دائماً مساحة. يمكنه أن يكون خطيراً حقاً".
كما تعوّل بلجيكا في الهجوم على روميلو لوكاكو الذي ساهم بشكل كبير هذا الموسم في استعادة إنتر ميلان للقب الدوري الإيطالي منهياً فترة جفاف استمرت 11 عاماً.
وقال بيسينا عن لوكاكو الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة القارية: "هو مهاجم قوي يمكنه مواجهة ثلاثة مدافعين بمفرده".
ويحلم المنتخب البلجيكي على الأقل بتكرار تجربة عام 1980 حين بلغ النهائي، لكنه خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية 1-2.
لوكاكو المهاجم المقاتل
وضربت بلجيكا، ثالثة مونديال 2018، بقوة في النسخة القارية الحالية بتحقيقها أربعة انتصارات متتالية مع حفاظها على نظافة شباكها في ثلاث مباريات، مؤكدة جدارتها بصدارة التصنيف العالمي كأفضل منتخب في الكون.
إيطاليا القوية
ولا يختلف الحال مع منتخب الآتزوري الذي حقق بدوره أربعة انتصارات متتالية مع تلقي شباكه هدفاً واحداً فقط، كان في ثمن النهائي عندما تغلبت على النمسا 2-1 بعد التمديد بفضل هدفي البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا.
وعزز الفوز على النمسا الرقم القياسي لإيطاليا في عدد المباريات من دون هزيمة حيث رفعت العدد إلى 31 مباراة (26 فوزاً و5 تعادلات) بينها 12 فوزاً متتالياً ماحية رقماً يعود الى عام 1939. وتعود الخسارة الأخيرة لإيطاليا إلى سقوطها أمام البرتغال صفر-1 في دوري الأمم في العاشر من أيلول/سبتمبر 2018.
وأقرّ تورغان هازارد أن إيطاليا "ستكون أقوى خصم سنقابله حتى الآن". وأضاف: "لقد حققوا سلسلة انتصارات جيدة وسيكون تحدياً رائعاً لنا لإنهاء هذه السلسلة".
وتأمل إيطاليا في استعادة مهاجمها ولاتسيو تشيرو إيموبيلي لحسه التهديفي وهو الذي يواجه انتقادات كونه يسجل فقط بغزارة مع فريقه لاتسيو خلافاً لرصيده التهديفي البسيط مع منتخب بلاده بمجموع بهدفين فقط ضد سويسرا وتركيا في دور المجموعات.
و.ب/م.ع.ح (أ ف ب)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع