يورو 2020.. العلامة الكاملة لهولندا والنمسا تتأهل لدور الـ16

تأهل المنتخب النمساوي إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على نظيره الأوكراني /1 صفر اليوم الاثنين (21 حزيران/ يونيو 2021) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ليورو 2020. في المقابل حقق المنتخب الهولندي العلامة الكاملة متصدرا المجموعة بعد فوزه بثلاثية على مقدونيا الشمالية.

ويدين المنتخب النمساوي بالفضل في هذا الفوز لكريستوف بومغارتنر لاعب وسط هوفنهايم الألماني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 21. واحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط وحل منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وأنهى المنتخب الهولندي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرةالقدم (يورو 2020)، بالفوز على

منتخب مقدونيا الشمالية 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

وسجل المنتخب الهولندي الهدف الأول عن طريق ممفيس ديباي، فيما تكفل جورجينو فينالدوم قائد الفريق بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58. ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضا منتخبي النمسا وأوكرانيا.



هولندا حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات.

واستهل منتخب النمسا مشواره في البطولة بالفوز على مقدونيا الشمالية 3/1 ثم خسر في الجولة الثانية أمام هولندا صفر/ 2 في الوقت الذي خسرت فيه أوكرانيا 2/3 أمام هولندا في الجولة الأولى ثم فازت على مقدونيا الشمالية 2 1/ في الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب النمساوي في دور الستة عشر مع نظيره الإيطالي متصدر المجموعة الأولى يوم السبت المقبل.

وأنهى المنتخب النمساوي غيابه عن الأدوار الإقصائية طوال 67 عاما في كأس الأمم الأوروبية، علما بأنه تأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم في نسختي 1978 و1982.

ومازالت فرصة المنتخب الأوكراني قائمة، وإن كانت ضئيلة، في التأهل لدور الـ16 ضمن قائمة أفضل أربع منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)