 يورو 2020.. العلامة الكاملة لهولندا والنمسا تتأهل لدور الـ16 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.06.2021

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رياضة

يورو 2020.. العلامة الكاملة لهولندا والنمسا تتأهل لدور الـ16

حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة. كما تأهل المنتخب النمساوي لدور الـ16 بعد فوزه الثمين على أوكرانيا.

فرحة لاعبي المنتخب النمساوي بالتأهل لدور الـ16

فرحة لاعبي المنتخب النمساوي بالتأهل لدور الـ16

تأهل المنتخب النمساوي إلى دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على نظيره الأوكراني /1 صفر اليوم الاثنين (21 حزيران/ يونيو 2021) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة ليورو 2020. في المقابل حقق المنتخب الهولندي العلامة الكاملة متصدرا المجموعة بعد فوزه بثلاثية على مقدونيا الشمالية.

مختارات

لحقت كل من هولندا وبلجيكا بإيطاليا إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو2020) بعد فوزهما على النمسا والدنمارك على التوالي. كما فازت أوكرانيا على مقدونيا الشمالية لتعزز آمالها في بلوغ ثمن النهائي.

ويدين المنتخب النمساوي بالفضل في هذا الفوز لكريستوف بومغارتنر لاعب وسط هوفنهايم الألماني الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 21. واحتل المنتخب النمساوي المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط وحل منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وأنهى المنتخب الهولندي مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرةالقدم (يورو 2020)، بالفوز على 
منتخب مقدونيا الشمالية 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالبطولة.

وسجل المنتخب الهولندي الهدف الأول  عن طريق ممفيس ديباي، فيما تكفل جورجينو فينالدوم قائد الفريق بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و58. ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة التي تضم أيضا منتخبي النمسا وأوكرانيا.

هولندا حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات.

هولندا حققت العلامة الكاملة في دور المجموعات.

واستهل منتخب النمسا مشواره في البطولة بالفوز على مقدونيا الشمالية 3/1 ثم خسر في الجولة الثانية أمام هولندا صفر/ 2 في الوقت الذي خسرت فيه أوكرانيا 2/3 أمام هولندا في الجولة الأولى ثم فازت على مقدونيا الشمالية 2 1/ في الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب النمساوي في دور الستة عشر مع نظيره الإيطالي متصدر المجموعة الأولى يوم السبت المقبل.

وأنهى المنتخب النمساوي غيابه عن الأدوار الإقصائية طوال 67 عاما في كأس الأمم الأوروبية، علما بأنه تأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم في نسختي 1978 و1982.

ومازالت فرصة المنتخب الأوكراني قائمة، وإن كانت ضئيلة، في التأهل لدور الـ16 ضمن قائمة أفضل أربع منتخبات جاءت في المركز الثالث.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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