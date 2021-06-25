يورو 2020 - التشيك تتجاوز هولندا بثنائية وتعبر إلى ربع النهائي

فازت جمهورية التشيك 2-صفر على هولندا لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل عشر دقائق من النهاية.

وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وظهر المنتخب الهولندي بشكل باهت للغاية، وظهر نجوم الفريق بعيدين تماما عن مستواهم المعهود، ليصدم

عشاقه الذين توقعوا له المنافسة على اللقب، بينما استغل المنتخب التشيكي، النقص العددي في صفوف المنتخب الهولندي، بطل المسابقة عام 1988.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز/يوليو المقبل بالعاصمة الآذرية باكو.

وكانت هولندا من المرشحين لإحراز اللقب بعد تصدرها مجموعتها في دوري المجموعات بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما تأهلت التشيك ثالثة في مجموعتها.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)