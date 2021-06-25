 يورو 2020 - التشيك تتجاوز هولندا بثنائية وتعبر إلى ربع النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.06.2021

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رياضة

يورو 2020 - التشيك تتجاوز هولندا بثنائية وتعبر إلى ربع النهائي

ودع منتخب هولندا المنافسات، في أوّل مفاجأة في دور الـ16 من كأس أوروبا، وانهزم أمام المنتخب التشيكي بهدفين دون رد، في مباراة تحوّلت فيها الكفة لصالح التشيك بعد طرد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت.

هولندا - التشيك

حسرة لاعبي منتخب هولندا بعد الإقصاء

فازت جمهورية التشيك 2-صفر على هولندا لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل عشر دقائق من النهاية.

مختارات

بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، استطاع المنتخب الإيطالي أن يحجز بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بالفوز على منتخب النمسا، الذي كسب الاحترام رغم الخسارة.

حققت هولندا العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزها الثالث تواليا وكان على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة. كما تأهل المنتخب النمساوي لدور الـ16 بعد فوزه الثمين على أوكرانيا.

وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

وظهر المنتخب الهولندي بشكل باهت للغاية، وظهر نجوم الفريق بعيدين تماما عن مستواهم المعهود، ليصدم 
عشاقه الذين توقعوا له المنافسة على اللقب، بينما استغل المنتخب التشيكي، النقص العددي في صفوف المنتخب الهولندي، بطل المسابقة عام 1988.

وبهذه النتيجة، صعد منتخب التشيك إلى دور الثمانية ليواجه المنتخب الدنماركي في الثالث من تموز/يوليو المقبل بالعاصمة الآذرية باكو. 

وكانت هولندا من المرشحين لإحراز اللقب بعد تصدرها مجموعتها في دوري المجموعات بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، بينما تأهلت التشيك ثالثة في مجموعتها.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)

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