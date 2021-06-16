 يورو 2020..مباراة ألمانيا والمجر تستحضر ″معجزة بيرن″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.06.2021

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رياضة

يورو 2020..مباراة ألمانيا والمجر تستحضر "معجزة بيرن"

تختم ألمانيا والمجر منافسات دور المجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، بمباراة مباشرة بينهما، هي الأولى منذ نهائي مونديال سويسرا 1954 الذي فاز فيه المانشافت باللقب، وبقي محفوراً في ذاكرة الشعبين.

Das Wunder von Bern

يعود الألمان والمجريون الأربعاء (23 يونيو/ حزيران 2021)، في الذاكرة إلى "معجزة بيرن" حين يتواجهون للمرة الأولى في نهائيات بطولة منذ مونديال 1954، وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أوروبا على ملعب "أليانس أرينا" في ميونيخ.

صحيح أن المنتخبين تواجها في 14 مناسبة بعد ذلك النهائي، إلا أن جميعها كانت ودية من دون حسابات مباريات المجر مع ألمانيا الشرقية سابقاً.

عندما يتحدث الألمان عن ألقابهم العالمية الأربعة، تلمس أن ذكرى التتويج الأول عام 1954 له "نوستالجيا" خاصة ليس لأنه اللقب الأول وحسب بل لأنه جاء خلافاً للتوقعات ضد منتخب مجري يضم في صفوفه الأسطورة فيرينتس بوشكاش لم يذق طعم الهزيمة لأربعة أعوام، وفاز عليهم بنتيجة كاسحة 8-3 في الدور الأول من النهائيات ذاتها. كما أنها كانت أول مناسبة يفرح فيها الألمان بعد ويلات الحرب العالمية الثانية.

وعندما وطأت أقدام القائد فريتس فالتر وهيلموت ران وماكس مورلوك وباقي أفراد المنتخب الألماني أرض ملعب وانكدورف في بيرن في تمام الساعة 16:45 من الرابع من يوليو/تموز 1954، لم يكونوا يعلمون بأنهم بصدد كتابة تاريخ كرة القدم الألمانية لما بعد الحرب.

لاعبو المنتخب الألماني محمّلون على الأكتاف بعد إحراز أول لقب عالمي.

لاعبو المنتخب الألماني محمّلون على الأكتاف بعد إحراز أول لقب عالمي.

وحين تسأل عشاق الكرة الألمانية عن الهدف الحاسم الذي سجله هيلموت ران في نهائي "بيرن"، سترى الأعين متوهجة بالحماس، ووقع جملة المعلّق الشهيرة في آذانهم: "يتعين على ران أن يسدد من بعيد، ران يسدد...هدف! هدف! هدف! ألمانيا بطلة العالم!". هذه كانت العبارات الشهيرة التي أطلقها معلق الإذاعة هربرت تسيمرمان، وهي لا تزال تشعر كل شخص يتكلم الألمانية بقشعريرة.

"معجزة بيرن"

 كان أول منتخب ألماني يشارك في بطولة كبرى بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت ثالث مشاركة ألمانية في كأس عالم. وحققت ألمانيا قبل بلوغ النهائي أربعة انتصارات، ضد تركيا (4-1 و7-2) ويوغوسلافيا (2-صفر) والنمسا (6-1) مقابل هزيمة نكراء أمام المجر 3-8.

في المقابل كان الأمر مختلفا تماما بالنسبة للمنتخب المجري الذي لم يخسر أي مباراة منذ 14 أيار/مايو 1950. كانت أولى ضحاياه تركيا (7-صفر)، وألمانيا بالطبع، بالإضافة إلى انتصارين على البرازيل (4-2) وأوروغواي (4-2) في ربع ونصف النهائي على التوالي.

كان الجميع يتوقع "للمنتخب الذهبي" تحقيق باكورة ألقابه في سويسرا. كما تمّ الإعداد لحفل استقبال للاعبين والمسؤولين الكبار والصحافيين في اليوم التالي للمباراة النهائية. وفي المجر، تمّ إصدار طوابع بريدية، وأطلقت الاستعدادات لإقامة تمثال ضخم للاعبين. كل هذا يبيّن جليّاً أن لا أحد كان يشكك في قدرة المجر على إحراز أول لقب عالمي.

" استمر في العطاء!"

عزّزت الأمطار التي هطلت قبيل انطلاق المباراة من تفاؤل المجريين، في حين كان المنتخب الألماني يستعد لتلقي خسارة جديدة أمام المنتخب الذي اعتبر الأفضل في العالم في ذلك الوقت.

بعد مرور ست دقائق، نجح بوشكاش في افتتاح التسجيل لبلاده من تسديدة بعيدة المدى، قبل أن يستغل تزولتان تشيبور خطأ بين حارس مرمى ألمانيا توني توريك ومدافعه فيرنر كوهلماير ليضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين.

بيد أن روح أفراد المنتخب الألماني لم تتأثر كما لخص الأمر فالتر في سيرته الذاتية بعد سنوات عدة بقوله: "نظرنا إلى بعضنا البعض بذهول... نجح ماكس مورلوك في تحفيز اللاعبين ما أن وضعنا الكرة لتحريك الضربة من جديد وقال وهو يجهش بالبكاء 'لا يهم'. في المقابل همس أوتمار (فالتر) الذي لم يفقد الأمل أيضاً في أذني: 'فريتس، استمر في العطاء، نستطيع أن نقلب الأمور في مصلحتنا' ".

أشهر معلّق إذاعي ألماني إلى غاية اللحظة هربرت تسيمارمان

أشهر معلّق إذاعي ألماني إلى غاية اللحظة هربرت تسيمارمان

ولم يمر وقت طويل قبل أن يرد المنتخب الألماني حيث سار ران بالكرة على الجهة اليسرى، وانحرفت تسديدته إثر ارتطامها بساق بوتشيك، لتتهيأ أمام ماكس مورلوك الذي غمزها في الشباك بعد 10 دقائق فقط على البداية.

 كانت ثقة الألمان بأنفسهم قوية وبات الأمر واضحا من خلال كرة نفذها القائد فالتر من ركلة ركنية مرت من فوق خط دفاع المنتخب المجري بأكمله ليتابعها ران المتربص على القائم البعيد في الدقيقة 18.

وأصبحت المباراة سجالا بين الفريقين، وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في جعل الملعب رطبا وثقيلا ما منح المنتخب الالماني الأكثر حيوية أفضلية.

وما زالت عبارة "طقس فريتس فالتر" تستعمل حتى أيامنا هذه في كل مرة تحول فيها الأمطار الغزيرة أرض الملعب إلى مستنقع.

هدف ران

استهل المنتخب المجري الشوط الثاني بقوة وقدم عرضا كرويا رائعا لكن لاعبي "مانشافت" كانوا يرتمون للتصدي لكل كرة باتجاه مرماهم.

في الدقيقة 84، حدث ما لا يصدق. كان المعلق الألماني تسيمرمان يتابع سرد أحداث المباراة وقال "الكرة مع ألمانيا على الجهة اليسرى. الدفاع المجري يقطع كرة تشيفر باتجاه مورلوك-بوتشيك، لا تزال الكرة بحوزة بوتشيك الجناح الأيمن المجري. لقد خسر الكرة لمصلحة شيفر-  شيفر يمرر الكرة الى منتصف الملعب-مقطوعة- يتعين على ران أن يسدد من بعيد- ران يسدد! هدف! هدف! هدف! 3-2 لمصلحة ألمانيا!

وبعد ثوان كانت الكرة قد استقرت في الشباك الألمانية، لكن الحكم الإنكليزي ويليام لينغ لم يحتسب الهدف الذي سجله بوشكاش بداعي التسلل.

وتسمّر ملايين الألمان بالقرب من جهاز الراديو يتابعون بشغف كل كلمة يتفوه بها تسيمرمان. وكانت بضع دقائق متبقية إلى أن نطق المعلق بالكلمات التي كانوا ينتظرونها: "انتهت! انتهت! انتهت! انتهت المباراة! ألمانيا بطلة للعالم، بفوزها على المجر 3-2 في النهائي في بيرن". لقد تمت المعجزة!

و.ب/م.س (د ب أ)

  • Fußball Nationalmannnschaft Sport SPO (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    خطوط أفقية!

    من المعروف أن الخطوط الأفقية في اللباس تجعل المرء يبدو سميناً، ولكن بالنسبة لأعضاء المانشافت الرشيقين لا يشكل ذلك مشكلة. تيمو فيرنر، وسيرجي جنابري، ونيكو شولز وغيرهم ممن سيقع عليهم اختيار المدرب يواخيم لوف سيرتدون هذه البدلة البيضاء المخططة في بطولة أمم أوروبا لعام 2020.

  • WM-Trikot für 2018 (picture-alliance/dpa/adidas)

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    ألوان باهتة

    هذا الزي الأبيض الباهت ارتداه لاعبو المنتخب الألماني في كأس العالم في روسيا عام 2018. خيب المانشافت آمال الألمان في تلك البطولة. يظهر في الصورة توني كروس وماتز هوملز ومسعود أوزيل. الأخير اعتزل اللعب في منتخب الماكينات بعد تلك المشاركة.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    الفائزون بكأس العالم

    استُلهم زي الفريق الألماني في كأس العالم 2014 من نظيره في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا. تدرجات اللون الأحمر الثلاث ترمز لألوان العلم الألماني، وتم استبدال السروال الأسود بآخرٍ أبيض. يظهر في الصورة ماريو غوتزه أثناء هدف الفوز في الوقت الإضافي من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، ليحمل معه قيمة مميزة في قلوب المعجبين.

  • Flash-Galerie Fußball WM 2010 Südafrika Spiel um Platz 3 Deutschland Uruguay

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    رجال بالأسود

    قبل الحرب العالمية الثانية، ارتدى الفريق الألماني الزي الأسود. في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا عاد الأسود ليكون زي فريق الماكينات الألمانية. حصدت ألمانيا آنذاك المركز الثالث، ويعود الفضل في ذلك إلى هدف سامي خضيرة (يمين) ضد الأوروغواي.

  • FIFA WM 2006 Michael Ballack Gennaro Gattuso

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    قصة صيفية خيالية

    تحضر نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006 في الذاكرة كـ "قصة صيفية خيالية"، ففي ذلك العام أثبتت إيطاليا أنها ند لألمانيا، بعد تحقيقها هدفين في الوقت الإضافي من الدور قبل النهائي في مرمى المانشافت. أما بالنسبة للقمصان، فقد "تجمّل" الأبيض بالقليل من اللونين الذهبي والأحمر إلى جانب مسحة خفيفة من اللون الأسود.

  • Jürgen Klinsmann Fußballweltmeisterschaft WM 1998

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    فرنسا 1998

    في هذا العام احتفظ الزي بلونه الأبيض التقليدي مع إضافة الأشرطة السوداء والحمراء والذهبية في إشارة إلى العلم الألماني، فيما تم إدراج ثلاثة نجوم فوق النسر، للدلالة على ألقاب كأس العالم الثلاث التي حصدتها ألمانيا. كل ذلك لم يسعف ألمانيا؛ إذ خسرت أمام كرواتيا في الدور ربع النهائي.

  • Oliver Bierhoff Fußballeuropameisterschaft WM 1996

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أمم أوروبا 1996

    هدف أوليفر بيرهوف الذهبي في مرمى التشيك حقق للفريق الألماني لقب كأس الأمم الأوروبية 1969. وتميز الزي آنذاك بنسر أبيض على خلفية سوداء.

  • Lothar Matthäus Berti Vogts Fußballeuropameisterschaft WM 1994

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    "بالمقلوب" في أمريكا

    خيب المنتخب الألماني في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 آمال مشجعيه، وذلك بعد خسارة ألمانيا أمام بلغاريا في دور الثمانية، ومن الواضح أن لوثر ماتيوس ومدربه بيرتي فوغتس لم يمضوا وقتاً ممتعاً أيضاً، أما بالنسبة للقميص... لا يسع المرء سوى التساؤل حول من خطر له أن يرسم العلم الألماني بالمقلوب!

  • Weltmeisterschaft 1990 Pokal

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    إيطاليا 1990

    بدأت ألمانيا الغربية بارتداء هذا الزي في عام 1988 خلال بطولة أمم أوروبا، وبعد عامين فقط اتحد لاعبو ألمانيا الغربية والشرقية معاً ليشكلوا المانشافت، ويظفروا بكأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

  • Deutschland Fußballspieler Karl-Heinz Rummenigge

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    أخضر

    حتى بطولة أوروبا عام 2000 كان اللون الأخضر من بين ألوان الزي الرسمي في المباريات الخارجية للمانشافت. وفي عام 1986 استطاع الفريق بقيادة الكابتن كارل-هاينز رومنيغه الوصول إلى المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي أقيمت بمدينة مكسيكو سيتي، ولكنه خسر أمام الأرجنتين بهدفين مقابل ثلاثة. قاد المنتخب الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا، الذي كان في عز نجوميته آنذاك.

  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM 1974 Deutschland

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    كأس العالم 1974

    في سبعينيات القرن الماضي، سيطر اللون الأبيض على قمصان فريق ألمانيا الغربية، إذ اعتبر هذا اللون هو السمة البارزة إلى جانب النسر الكبير نسبياً. لقد تألق كل من جيرد مولر وفولفغانغ اوفرات بهذه البدلة بعد حصولهم على لقب كأس العالم 1974 في ميونخ.

  • Bildergalerie Wunder von Bern 1954 public viewing damals und heute

    نسر على الصدر...زي المنتخب الألماني عبر السنين

    معجزة بيرن

    ارتدى فريق ألمانيا الغربية بقيادة الكابتن فريتز فالتر عام 1954 بدلة مشابهة لزي 1974. تمكنت ألمانيا الغربية آنذاك من الحصول على لقب بطل كأس العالم في مباراة جمعتها مع المجر بقيادة الأسطورة فيرينتس بوشكاش. هذا الفوز أطلق عليه "معجزة بيرن"، قد تم نيله على أرض غارقة بالمياه في العاصمة السويسرية، وهو أول لقب عالمي تحققه ألمانيا الغربية. تشاك بنفولد/م.س.


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