يورو 2020..فليبدأ الاحتفال لكن بحذر!

تنطلق الجمعة (11 من يونيو/ حزيران 2021)، نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 2020، على ملعب روما في مباراة افتتاحية مثيرة بين تركيا وإيطاليا.

وتنطلق النهائيات بعد تأجيلها عاما كاملا بسبب جائحة كورونا، علما أن خطرها لا زال قائما حتى الوصول إلى المباراة النهائية المقررة في 11 تموز/يوليو على ملعب "ويمبلي" في لندن. وتقام المباريات على مدرجات 11 مدينة ودولة مضيفة للحدث الذي يحتفل بالذكرى الستين لانطلاقه.

"يورو النجوم"

بعنوان موحد "ها نحن ننطلق!"، خرجت صحيفتا "غارديان" و"تايمز" البريطانيتان، فيما أعربت صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية عن حماسها بشأن "يورو النجوم".

أما صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية فقررت الخروج بعنوان مع وحي الوباء، داعية الى "إسقاط الكمامات"، لكنها "ليست دعوة للمخالفة (القواعد الصحية)، بل لإظهار الوجه الأصيل والجديد للبلاد، وكذلك وجه المنتخب الوطني الذي يمثلها".

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 كيليان مبابي (فرنسا) ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 روميلو لوكاكو (بلجيكا) أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 أنطونيو روديغر (ألمانيا) يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ديفيد ألابا (النمسا) كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 بريل إيمبولو (سويسرا) ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ممفيس ديباي (هولندا) والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ويليام كارفالو (البرتغال) توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ألكسندر إسحاق (السويد) ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 غلين كامارا (فنلندا) فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 بوكايو ساكا (انجلترا) هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع



ورأت الصحيفة الإيطالية الأخرى "كورييري ديلا سيرا" أن "البلد لديه رغبة جنونية في أن يكون سعيداً أخيراً"، مضيفة "لن تكون بطولة مثل البطولات الأخرى، سيكون هناك المزيد من المشاكل لحلها. لكن في جوانب أخرى ستكون أكثر جمالاً".

وسيحضر في مدرجات الملعب الأولمبي في روما للمباراة الافتتاحية مساء الجمعة بين إيطاليا وتركيا ضمن المجموعة الأولى بين 15 و16 ألف مشجعٍ، أو حوالي 25 بالمئة من سعة استيعاب الملعب التاريخي الذي اشتاق لرواده طيلة أكثر من عام بسبب الجائحة.

ووضعت في العاصمة الإيطالية شاشتان عملاقتان في ساحة "بياتسا ديل بوبولو"، بالإضافة الى تخصيص أماكن أخرى للمشجعين الذي سئموا من متابعة معشقوتهم من خلف الشاشات لأكثر من عام.

"لاسكودرا" ونجاحات غائبة

على أرض الملعب، يأمل المنتخب الإيطالي في الارتقاء الى مستوى التوقعات وتعويض غيابه الصاعق عن نهائيات مونديال روسيا 2018، مع طموح وطني بأن يذهب رجال المدرب روبرتو مانشيني حتى النهاية والفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ "لا سكودرا أتزورا".

ويدخل أبطال العالم أربع مرات الى مباراتهم الأولى على خلفية 27 مباراة متتالية من دون هزيمة، لكنهم لم يواجهوا خلال هذه السلسلة منتخبات كبرى، ما يجعل البطولة اختباراً حقيقياً لحجم التقدم الذي حققه المنتخب بقيادة مانشيني ولاعبين مثل تشيرو إيموبيلي وماركو فيراتي. وقال مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي إنه "كنا ننتظر منذ عام لبدء هذه المغامرة، يجب أن نكافح لإعادة إيطاليا الى حيث تستحق أن تكون".

ويسبق انطلاق المباراة حفل افتتاح مبسط بسبب الاجراءات الصحية سيكون نجمه التينور أندريا بوتشيلي مع ظهور افتراضي لمارتن غاريكس، وبونو و"ذي إيدج". وسيكون حاضراً في الملعب أسطورتا إيطاليا أليساندرو نستا وفرانتشيسكو توتي أيضاً لتحريك كرة بداية البطولة التي تحمل اسم "أونيفوريا"، حيث تم دمج كلمتي الوحدة (يوني) والنشوة (فوريا)، لتلخص بذلك ما تعد به البطولة.

ليس كورونا فقط...

لكن ما سبق انطلاق النهائيات بساعات معدودة عكر هذه الأجواء الإيجابية بعض الشيء، ولا يتعلق الأمر بحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف إسبانيا والسويد وحسب، بل أضيف الى ذلك التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا على خلفية القميص الذي كان من المفترض أن يرتديه لاعبو الأخيرة في البطولة.

ودخل الاتحاد الأوروبي "يويفا" الخميس على الخط مطالباً أوكرانيا بإجراء تعديلات على قميص منتخبها لإزالة شعار "سياسي" أثار غضب روسيا. واعتبر "يويفا" رسالة "المجد لأبطالنا"، وهو الهتاف الذي شاع في الاحتجاجات المناهضة لروسيا في العام 2014 ويظهر داخل القميص، "ذات طبيعة سياسية واضحة".

وردت كييف بعد القرار الصادر عن الاتحاد القاري، بأنها "تتفاوض" مع "يويفا" لإبقاء القميص دون تغيير.

وتبدأ أوكرانيا مشوارها في البطولة الأحد ضد هولندا في أمستردام، بعد يوم من مباراة روسيا مع بلجيكا في سان بطرسبورغ.

لقاء بين بطل العالم الحالي والسابق

أما فرنسا بطلة العالم التي خسرت نهائي النسخة الماضية على أرضها عام 2016 أمام البرتغال، سيكون عليها الانتظار حتى الثلاثاء لتسجيل بدايتها في البطولة بمواجهة من العيار الثقيل جداً ضد غريمتها ألمانيا في ميونيخ.

ومن الآن وحتى هذه المواجهة المرتقبة بين العملاقين، فإن الوضع البدني للمهاجمين أنطوان غريزمان وكريم بنزيمة الغائبين عن التمارين يتصدر حديث المشجعين الفرنسيين. أما المانشافت الذي سيودع مدربه يوآخيم لوف مع نهاية هذه البطولة فيسعى إلى استعادة ثقة الجماهير بعد مونديال روسيا المخيب، بينما يطمع لوف إلى إنهاء مسيرته الدولية كمدرب بلقب اليورو الذي غاب عن رزمانته مع منتخب بلاده.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ)