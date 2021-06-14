يورو 2020..طريق سهل أمام إيطاليا وفرنسا واختبار صعب لألمانيا وإسبانيا

فيما أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم (يورو 2020) دون أن تشهد فعاليات هذا الدور صدمات كبيرة، تبدو مباريات دور الستة واضحة الترشيحات، لكن هناك مباريات من الصعب جدا التنبؤ بنتائجها كما هو الحال في مباراة ألمانيا وانجلترا أو إسبانيا وأوكرانيا.

إيطاليا القوية

منافسات دور المجموعات أظهرت جليّا أن "الآزوري" رقم صعب لا يمكن تجاهله عند سرد أسماء أقوى المرشحين لنيل لقب البطولة القارية. وكان الأول ضمن منتخبات ثلاثة فقط، حققت العلامة الكاملة (تسع نقاط) في الدور الأول.

الملفت أن المنتخب الإيطالي ظهر في البطولة الحالية بحلة جديدة معتمدا على الهجوم على عكس التراث الدفاعي "الكاتيناتشيو" الذي تتسم به المدرسة الإيطالية.

وسيتوجه إلى ملعب ويمبلي الشهير لمواجهة نظيره النمساوي، علما أن انتقادات كثيرة تحوم حول إقامة المباريات في هذا الملعب بما في ذلك نهائي البطولة في ظل حالة وبائية مثيرة للقلق نظرا لانتشار سلالة دلتا في بريطانيا.

الـ"مانشافت" يتحدى "الأسود الثلاثة"

تحدٍّ كبير يواجه الألمان في دور الستة عشر. وشاءت الأقدار أن يجمعهم هذا الدور بمنافس تقليدي وعلى ملعب ويمبلي بالذات، خزّان أحداث توّثق لمنافسة شديدة بين المنتخبين.

المانشافت يدخل مباراة الثلاثاء مستندا على رصيد أكبر من الانتصارات خاصة في العشرية الأخيرة. لكن معلوم أنه على ملعب ويمبلي يلعب "الأسود الثلاثة" ببسالة تزداد حدّتها حتما أمام الندّ التاريخي ألمانيا.

وقد تصبح هذه المباراة الأخيرة للمدرب يوآخيم لوف في حال خسر المانشافت، فالأخير سيتخلى عن مهامه مع انتهاء مشوار فريقه في هذه البطولة.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 كيليان مبابي (فرنسا) ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 روميلو لوكاكو (بلجيكا) أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 أنطونيو روديغر (ألمانيا) يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ديفيد ألابا (النمسا) كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 بريل إيمبولو (سويسرا) ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ممفيس ديباي (هولندا) والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ويليام كارفالو (البرتغال) توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 ألكسندر إسحاق (السويد) ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 غلين كامارا (فنلندا) فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020 بوكايو ساكا (انجلترا) هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع



ومن غاية الأهمية بالنسبة لحامل لقب مونديال البرازيل 2014، استعادة التوازن الذي فقده في مباراة عصيبة ودراماتيكية أمام المجر استطاع فيها بالكاد انتزاع التعادل.

شخصية المانشافت التي أظهرها في هذه المباراة بعد تخلف لهدفين مقابل هدف، قد تكون طريقه إلى التغلب على "الأسود الثلاثة" في عقر دارهم وتعويض إخفاقات الأعوام القليلة الماضية بما في ذلك الخروج المذل في مونديال روسيا 2018.

امتحان صعب أمام بلجيكا وهولندا

منتخبا بلجيكا وهولندا حققا كإيطاليا العلامة الكاملة في دور المجموعات، لكنهما سيواجهان اختبارا أكثر صعوبة مما ينتظر الآزوري.

المنتخب البلجيكي المصنف الأول عالميا سيلتقي بعد غد الأحد نظيره البرتغالي المدافع عن اللقب، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، متصدر قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد خمسة أهداف.

وإذا سجل رونالدو أي هدف في مباراة بلجيكا، سيحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في المباريات الدولية مع منتخب بلاده علما بأنه يقتسم الرقم القياسي حاليا مع الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف لكل منهما. وتقام المباراة بعد غد في إشبيلية بإسبانيا ما يسهل الأمر على مشجعي البرتغال للسفر خلف فريقهم.

المفرح بالنسبة للمعسكر البلجيكي جاهزية نجميه كيفن دي بروين وإيدن هازارد، ومن الوارد جدا ان يدخل الاثنان أساسيان.

مباراة الأحد الثانية، تجمع بين هولندا والتشيك على ملعب العاصمة المجرية بودابست. ووفق أداء دور المجموعات، هناك تكافء بين هجوم التشيك القوي بقيادة اللاعب الفذ باتريك تشيك الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن، وبين جورجينيو فاينالدوم نجم هولندا بذات الرصيد من الأهداف.

إسبانيا أم كرواتيا؟

مباراة إسبانيا وكرواتيا الاثنين القادم، بدورها مفتوحة على جميع الاحتمالات أمام تكافئ المنافسين. وسف تقام على استاد "باركن" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة الإنجليزية "ويمبلي" مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! القلعة البافارية معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب روما في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" في باكو يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كريتوفسكي معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب كوبنهاغن ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "يوهان-كرويف آرينا" ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "الملعب الوطني" ببوخارست أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "استاد أوليمبيكو" عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! ملعب بودابست سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020! "هامبند بارك - غلاسكو" كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب



مع ذلك، هناك من ينظر بقلق إلى صحوة "لاروخا"، عندما أكرمت وفادة سلوفاكيا بخماسية نظيفة على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

أداء وفوز بدد بهما لويس أنريكه مدرب المنتخب الإسباني، الانتقادات التي كانت تتوالى عليه وعلى فريقه من كل حدب وصوب. وقد أعاد إلى حامل كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، ثقته في الوقت المناسب قبل القمة المرتقبة في الدور ثمن النهائي أمام وصيفة مونديال 2018.

بطل العالم يسلك الطريق السهل

بتصدره "مجموعة الموت" التي كانت تضم ألمانيا والبرتغال والمجر، نجح المنتخب الفرنسي في ضمان مواجهة أكثر سهولة في دور الستة عشر.

فهو على موعد مع نظيره السويسري على ملعب العاصمة الرومانية بوخارست. و"الديوك" هم المرشحين للفوز، في ظل تولي كريم بنزيمة مهمة إحراز الأهداف أمام فشل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في لعب هذا الدور إلى غاية اللحظة.

و.ب/ع.ج.م(سيد، د ب أ)