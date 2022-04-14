 يورو وينغز ديسكفري- الخروج من الوباء | صنع في ألمانيا | DW | 15.06.2022

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صنع في ألمانيا

يورو وينغز ديسكفري- الخروج من الوباء

في خضم أكبر أزمة في مجال الطيران باتت شركة الطيران الجديدة يورو وينغز ديسكفري تطير إلى وجهات خاصة لقضاء العطلات في إفريقيا. الموظفون يتقاضون أجورا أقل من الأجور في الشركة الأم لوفتهانزا، لكنهم سعداء بالعودة إلى العمل مرة أخرى بعد الوباء.

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