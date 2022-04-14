يورو وينغز ديسكفري- الخروج من الوباء

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في خضم أكبر أزمة في مجال الطيران باتت شركة الطيران الجديدة يورو وينغز ديسكفري تطير إلى وجهات خاصة لقضاء العطلات في إفريقيا. الموظفون يتقاضون أجورا أقل من الأجور في الشركة الأم لوفتهانزا، لكنهم سعداء بالعودة إلى العمل مرة أخرى بعد الوباء.
بفعل التغيّر المناخي والأزمات والحروب وجائحة كورونا، عمالة الأطفال في ارتفاع حول العالم، والأمم المتحدة تطالب في اليوم العالمي لمكافحة الظاهرة بسياسات "فعّالة"، وألمانيا تطالب بقانون أوروبي يشمل سلاسل التوريد العالمية.
بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.
بعد إصابتها بفيروس كورونا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تنهي زيارتها إلى باكستان، المحطة الأولى من جولة كان من المقرر أن تشمل اليونان وتركيا.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
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