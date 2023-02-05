يوروماكس - معايير العمارة الناجحة ومواضيع أخرى

تحليل: مشروع دستور سعيّد في زمن "الهجرة الجماعية" من تونس

من بلدة "الزهراء" في أقصى جنوب البلاد إلى شواطئها المتوسطية الجميلة، تهمين مشاهد الهجرة من تونس. هجرة باتت "جماعية" فماذا يحمل مشروع دستور سعيّد لمستقبل البلاد وبماذا يجيب عن أسئلة الشباب والكفاءات؟.