يوروماكس - معايير العمارة الناجحة ومواضيع أخرى

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رحلة بالقطار ومناظر رائعة: مراسلة يوروماكس هانا هوميل تسافر على أجمل خطوط السكك الحديدية في ألمانيا. وأيضا: دليل العمارة الجيدة، وصلصة السمك الإيطالية كولاتورا دي أليتشي.
يشارك ملك إسبانيا الثلاثاء في افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. فإسبانيا ضيف الشرف 2022 وهي من أكبر أسواق الكتب عالميا ويركز المعرض على موضوع الترجمة ويبرز المبادئ الأساسية للديمقراطية. وتعد جهة عربية شهيرة بـ"مشاركة مميزة".
وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.
وسط دعوات لخفض استهلاك الطاقة، يستعد الأوروبيون لشتاء صعب بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي. وتتوجس حكومات أوروبية من شتاء تبقى فيه أجهزة التدفئة المنزلية بلا حرارة، وتوقف المصانع دورة إنتاجها ما سيؤدي لركود اقتصادي.
من بلدة "الزهراء" في أقصى جنوب البلاد إلى شواطئها المتوسطية الجميلة، تهمين مشاهد الهجرة من تونس. هجرة باتت "جماعية" فماذا يحمل مشروع دستور سعيّد لمستقبل البلاد وبماذا يجيب عن أسئلة الشباب والكفاءات؟.
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