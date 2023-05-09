 يوروماكس مستمرة | يوروماكس | DW | 25.06.2023

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يوروماكس

يوروماكس مستمرة

ستواصل مجلة يوروماكس البحث، من أجلكم، عن أفضل القصص في أوروبا: وسيأخذكم مراسلوها إلى أماكن خلابة، ويستكشفون التقاليد ويختبرون لحظات مؤثرة ويصلون إلى أقصى حدود تحملهم. تابعونا!

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روسيا تحتفل بالذكرى السنوية لانتصارها على ألمانيا النازية 09.05.2023

أسرة فرّت إلى ألمانيا هربا من قمع السلطات الإيرانية إثر مشاركتها في الاحتجاجات. دي دبليو التقت الأسرة وأعدت هذا التقرير.

أسرة إيرانية تفرّ من العنف في بلدها إلى ألمانيا 15.05.2023

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All Tunisian political parties and citizens took to the streets and demonstrated against Kais Saied on the day of the revolution at Habib Bourguiba Street, protesting the political fate, the high cost of living, and the deterioration of the country's economy in Tunis,Tunisia on January, 14,2023. (Photo by Yassine Mahjoub/NurPhoto)

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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei der Gedenkfeier zum 30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags, bei dem fünf Mitglieder der Familie Genc starben. Am 29. Mai 1993 starben fünf türkische Mädchen und Frauen, als Rechtsradikale das Wohnhaus der Familie Genç anzündeten. +++ dpa-Bildfunk +++

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بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لهجوم الحرق العنصري بحق عائلة من أصول تركية في مدينة زولينغن الألمانية، حمل الرئيس الألماني مسؤولية ما حدث لليمين المتطرف رافضا مزاعم وقوف "ذئاب منفردة" وراء مثل هذه الهجمات.

Bundeswehr : Bundeswehr : Neue Rekruten werden in der Standortverwaltung eingekleidet . Lehnitz, 10.03.1999 , KEIN MODEL RELEASE vorhanden , NO MODEL RELEASE © (c) by T. Imo/ picture alliance/photothek

بعد 12 عاما من إلغائه .. هل تعود ألمانيا إلى التجنيد الإلزامي؟ 06.06.2023

اقترحت مفوضة شؤون الجيش إيفا هوغل عودة إجراء فحص اللياقة الطبية والنفسية للالتحاق بالخدمة العسكرية وبذلك أعادت إلى دائرة النقاش مرة أخرى موضوع التجنيد الإلزامي، الذي تم إلغائه منذ عام 2011. فهل هذا مجرد جدال وهمي؟

19.04.2023+++ German President Frank-Walter Steinmeier and Israeli President Isaac Herzog meet with Polish President Andrzej Duda on the occasion of the commemoration of the 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising, in front of the Warsaw Ghetto monument in Warsaw, Poland, April 19, 2023. REUTERS/Kacper Pempel

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"أقف أمامكم اليوم وأطلب منكم الصفح عن الجرائم التي ارتكبها الألمان هنا"، هكذا قدم الرئيس الألماني شتاينماير اعتذاره في وارسو. ويعد شتاينماير أول رئيس ألماني يُلقي خطاباً بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة "غيتو وارسو".