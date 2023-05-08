 يوروماكس - كيف تحتسون الشاي على الطريقة البريطانية ومواضيع شيقة أخرى | يوروماكس | DW | 02.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

يوروماكس - كيف تحتسون الشاي على الطريقة البريطانية ومواضيع شيقة أخرى

في هذه الحلقة من يوروماكس: تتعرفون على الرجل الأطول في ألمانيا، وعلى احتفالات منتصف الصيف في لاتفيا، ونكشف لكم أيضاً تقاليد استراحة الشاي في بريطانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

الاحتفال بذكرى استسلام ألمانيا النازية للحلفاء قبل 78 عامًا

الاحتفال بذكرى استسلام ألمانيا النازية للحلفاء قبل 78 عامًا 08.05.2023

Rückblick

روائع يوروماكس خلال العقدين الماضيين 25.06.2023

Ausblick

يوروماكس مستمرة 25.06.2023

Best of Travel

أهم خمس وجهات سفر في أوروبا 25.06.2023

المزيد يوروماكس

Cream Teas, Scones, England

كيف يُحتسى الشاي على الطريقة البريطانية التقليدية؟ 02.07.2023

Mont Saint Michel, Frankreich

لماذا يحب السياح زيارة جبل القديس ميشيل في فرنسا؟ 02.07.2023

Ligo, St. Johannis, Lettland

ما هي احتفالات منتصف الصيف في لاتفيا؟ 02.07.2023

Deutschlands größter Mann

كيف يعيش الرجل الأطول في ألمانيا؟ 02.07.2023

اقرأ أيضا

Touristen reiten am Strand von Agadir auf Kamelen, Agadir, Marokko.

السياحة في شمال إفريقيا ولبنان.. صيف واعد بأرقام قياسية رغم التحديات 12.06.2023

مصر والمغرب وتونس وجهات سياحية تقليدية في جنوب المتوسط. تسعى هذه الدول إلى ضمان موسم سياحي قوي مع نهاية جائحة كورونا وانتعاش حركة النقل الجوي. المؤشرات إيجابية لكن التحديات كذلك قائمة. فكيف سيكون موسم 2023؟

09/05/2023 **May 9, 2023: Djerba, Tunisia. 09 May 2023. Tunisian police and security officers patrol the site of a deadly shooting attack near the Ghriba synagogue on the Djerba island. According to the Tunisian interior ministry, a police officer shot dead two visitors and two security officers during an annual Jewish pilgrimage to the renowned synagogue on the Tunisian island of Djerba, before he was killed (Credit Image: Â© Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire

"ذئب من الداخل" - الرصاص والموت يفسدان احتفال كنيس جربة 10.05.2023

يشعر حجاج يهود في جربة بتونس بالصدمة بعد حادث إطلاق النار الإرهابي في محيط كنيس الغريبة. آخرون يصرون على البقاء في الجزيرة لأنهم "يشعرون بالأمان"، والعاملون بقطاع السياحة يخشون من مغادرة الحجاج وانهيار الموسم السياحي.

English pounds, passport of Finland. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.

بعد 3 سنوات على البريكست.. ماذا حلّ بقطاع السياحة البريطاني؟ 31.01.2023

قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy speaks with German Chancellor Olaf Scholz outside the Mariyinsky Palace, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine June 16, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko??

بماذا يطالب زيلينسكي ألمانيا والغرب؟ 13.05.2023

تمنح ألمانيا "جائزة كارل الكبير" (شارلمان) للشعب الأوكراني، في وقت ينتظر الأوكران دعما أكبر بالسلاح، في حرب لا تبدو نهايتها قريبة.