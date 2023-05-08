يوروماكس - كيف تحتسون الشاي على الطريقة البريطانية ومواضيع شيقة أخرى

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في هذه الحلقة من يوروماكس: تتعرفون على الرجل الأطول في ألمانيا، وعلى احتفالات منتصف الصيف في لاتفيا، ونكشف لكم أيضاً تقاليد استراحة الشاي في بريطانيا.
مصر والمغرب وتونس وجهات سياحية تقليدية في جنوب المتوسط. تسعى هذه الدول إلى ضمان موسم سياحي قوي مع نهاية جائحة كورونا وانتعاش حركة النقل الجوي. المؤشرات إيجابية لكن التحديات كذلك قائمة. فكيف سيكون موسم 2023؟
يشعر حجاج يهود في جربة بتونس بالصدمة بعد حادث إطلاق النار الإرهابي في محيط كنيس الغريبة. آخرون يصرون على البقاء في الجزيرة لأنهم "يشعرون بالأمان"، والعاملون بقطاع السياحة يخشون من مغادرة الحجاج وانهيار الموسم السياحي.
قبل ثلاث سنوات، وفي مثل هذا اليوم، أي 31 يناير 2020، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة. فماذا تغير بالنسبة للسياح وكيف أثر البريكست على قطاع السياحة البريطاني؟
تمنح ألمانيا "جائزة كارل الكبير" (شارلمان) للشعب الأوكراني، في وقت ينتظر الأوكران دعما أكبر بالسلاح، في حرب لا تبدو نهايتها قريبة.
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