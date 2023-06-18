 يوروماكس - عشرون عاما على بث أول حلقة من يوروماكس | يوروماكس | DW | 25.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

يوروماكس - عشرون عاما على بث أول حلقة من يوروماكس

هذه المرة نقدم لكم حلقة خاصة بمناسبة مرور عشرين عاما على بث أول حلقة من يوروماكس تتعرفون خلالها على أبرز اللحظات خلال العقدين الماضيين بما في ذلك أفضل المأكولات ووجهات السفر والمشاريع المعمارية.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - الشخصية الألمانية التقليدية ومواضيع أخرى 18.06.2023

DW Sendung Euromaxx | Average German © DW

كيف يفكر الألمان التقليديون؟ 18.06.2023

DW Sendung Euromaxx | Smörrebröd © DW

سميربورد أكثر من مجرد شطيرة بالزبدة 18.06.2023

DW Sendung Euromaxx | Imperfect mode © DW

هل تراجع توجه "إيجابية الجسم"؟ 18.06.2023

المزيد يوروماكس

Rückblick

روائع يوروماكس خلال العقدين الماضيين 25.06.2023

Ausblick

يوروماكس مستمرة 25.06.2023

Best of Travel

أهم خمس وجهات سفر في أوروبا 25.06.2023

Best of Food

أشهر خمسة أطباق أوروبية كلاسيكية 25.06.2023

اقرأ أيضا

Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - England v Germany - Wembley Stadium, London, Britain - June 29, 2021 Germany's Timo Werner in action with England's Jordan Pickford Pool via REUTERS/Catherine Ivill

دوري الأمم الأوروبية.. القرعة تضع ألمانيا في "مجموعة الموت" 16.12.2021

في "مجموعة الموت" ستنظم مواجهات في كلاسيكيات الكرة الأوروبية والعالمية بمشاركة ألمانيا بإيطاليا وإنجلترا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، ما يعدّ أكبر اختبار، على الأقل للمانشافت والمنتخب الإنجليزي، قبل مونديال قطر.