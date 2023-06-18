يوروماكس - عشرون عاما على بث أول حلقة من يوروماكس

دوري الأمم الأوروبية.. القرعة تضع ألمانيا في "مجموعة الموت"

في "مجموعة الموت" ستنظم مواجهات في كلاسيكيات الكرة الأوروبية والعالمية بمشاركة ألمانيا بإيطاليا وإنجلترا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، ما يعدّ أكبر اختبار، على الأقل للمانشافت والمنتخب الإنجليزي، قبل مونديال قطر.