يوروماكس - عشرون عاما على بث أول حلقة من يوروماكس

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هذه المرة نقدم لكم حلقة خاصة بمناسبة مرور عشرين عاما على بث أول حلقة من يوروماكس تتعرفون خلالها على أبرز اللحظات خلال العقدين الماضيين بما في ذلك أفضل المأكولات ووجهات السفر والمشاريع المعمارية.
في "مجموعة الموت" ستنظم مواجهات في كلاسيكيات الكرة الأوروبية والعالمية بمشاركة ألمانيا بإيطاليا وإنجلترا، وذلك في دوري الأمم الأوروبية، ما يعدّ أكبر اختبار، على الأقل للمانشافت والمنتخب الإنجليزي، قبل مونديال قطر.
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