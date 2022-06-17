 يوروماكس - راقصة تتحدى الشلل | يوروماكس | DW | 12.03.2023

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يوروماكس

يوروماكس - راقصة تتحدى الشلل

الألمان أكثر من يربي حيوانات أليفة: حقائق مذهلة عن حبهم الاستثنائي للحيوانات. وأيضا: سحر العصور الوسطى مع البطولة الاسبانية لمبارزة الفرسان، وراقصة تتحدى الشلل.

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راقصة تتحدى الشلل 12.03.2023

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