يوروماكس - راقصة تتحدى الشلل

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الألمان أكثر من يربي حيوانات أليفة: حقائق مذهلة عن حبهم الاستثنائي للحيوانات. وأيضا: سحر العصور الوسطى مع البطولة الاسبانية لمبارزة الفرسان، وراقصة تتحدى الشلل.
في ظهوره الأول منذ جائحة كورونا، تشارك العديد من الدول العربية بعروضها الجديدة والتقليدية في معرض السياحة الدولي "ITB" المقام في برلين على أمل جذب أسواق سياحية جديدة من وسط وغرب أوروبا بعد تأثرها من حرب أوكرانيا.
تعد خدمة "قطار الثقافة" بين العاصمة الألمانية برلين ومدينة فروتسواف البولندية، أكثر من مجرد وسيلة مواصلات تربط بين المدينتين، فهي تقدم أيضا برنامجا ثقافيا وترفيهيا في آن واحد.
الرقص جزء من كل مجتمع بشري. لكن هل هو شيء مكتسب أم فطري يولد مع الإنسان؟ وهل الرقص أمر يقتصر على البشر، أم تمارسه بعض الحيوانات؟ هناك أبحاث عدة في هذا المجال.
شكل خطابان متزامنان لكل من الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين لحظة رمزية كرست دخول الحرب على أوكرانيا مرحلة الاستنزاف، وفق عد من الخبراء والمعلقين الألمان والأوروبيين، في ظل غياب أي فرصة لحل دبلوماسي في الأفق المنظور.
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