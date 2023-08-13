 يوروماكس - حصان قزم يُنتخب عمدة لقرية بريطانية، ومواضيع أخرى | يوروماكس | DW | 13.08.2023

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يوروماكس

يوروماكس - حصان قزم يُنتخب عمدة لقرية بريطانية، ومواضيع أخرى

مراسل يوروماكس يمضي يوما مع سكان ريكيافيك ويتعلم الكثير. وأيضا: الطريقة الإيطالية لتحضير السباغيتي كاربونارا. وحصان قزم كعمدة قرية.

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