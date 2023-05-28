يوروماكس - جولة في عاصمة الأندلس إشبيلية ومواضيع أخرى

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مؤثرة عبر الإنترنت عمرها 93 عاما. كيف أصبحت ليتشا فيرتز أكبر نجمة سناً على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا. وأيضا: نصائح حول ما يجب رؤيته في إشبيلية، واختراع مسحوق بيرة جاف في ألمانيا.
إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
ظهور مؤشرات خلافات بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يبدو كافيا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي محللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة وعمقا في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا.
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