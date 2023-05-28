 يوروماكس - جولة في عاصمة الأندلس إشبيلية ومواضيع أخرى | يوروماكس | DW | 04.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

يوروماكس - جولة في عاصمة الأندلس إشبيلية ومواضيع أخرى

مؤثرة عبر الإنترنت عمرها 93 عاما. كيف أصبحت ليتشا فيرتز أكبر نجمة سناً على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا. وأيضا: نصائح حول ما يجب رؤيته في إشبيلية، واختراع مسحوق بيرة جاف في ألمانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - أسرار تقاليد الزفاف في ألمانيا ومواضيع أخرى 28.05.2023

Platinum Jubilee. Abbey Marshall Leticia Edwards looks out on the view from the roof of Westminster Abbey, in central London. Westminster Abbey is to open its roof to the public for the first time, offering roof tours as part of the Abbey's plans to celebrate Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee. Picture date: Wednesday April 20, 2022. The tours, which will run from June to August, will include views across London towards the Palace of Westminster, the newly revealed Elizabeth Tower (Big Ben), and the London Eye, as well as offering a close up view of the Abbey's gothic architecture. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:66480153

ثلاث نصائح لمن يرغب في زيارة لندن 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

كواليس صناعة الزبدة الفاخرة في بريتاني الفرنسية 28.05.2023

DW Sendung Euromaxx |

حفلات الزفاف: تقاليد لا يستغني عنها الألمان؟ 28.05.2023

المزيد يوروماكس

euromaxx 03.06.2023 Bierpulver

بيرة ألمانية من مسحوق جاف 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Sevilla, Spanien

نصائح عند زيارة إشبيلة 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Nonna Licia

نجمة على الإنترنت عمرها 93 عاما 04.06.2023

euromaxx 03.06.2023 Meet the Germans, Rachel Stewart, Gesundheit

الألمان في فحص طبي 04.06.2023

اقرأ أيضا

Mitarbeiterin in der Visastelle im Konsulat der Deutschen Botschaft in Kiew , klebt ein Schengen Visum in einen Reisepass . Ukraine . German Embassy . Kiev , Ukraine . 25.04.2008 , , , Kiew UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Assistant in the Visa agency in Consulate the German Embassy in Kiev sticks a Schengen Visa in a Passport Ukraine German Embassy Kiev Ukraine 25 04 2008 Kiev UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

التأشيرات الأوروبية .. مغاربة تحت رحمة "سماسرة" الاتجار بالمواعيد! 04.04.2023

إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 08: A shopper selects from pre-packaged produce at a Fresh & Easy grocery as Tesco PLC, the UK's biggest retailer, officially enters the U.S. market, opening its first six stores in southern California on November 8, 2007 in Los Angeles, California. Tesco is importing its own system of grocery store operations, making heavy use of pre-packaged produce, in contrast to U.S.-based grocery chains, to reduce overhead and refrigeration costs. The Fresh & Easy markets, which are significantly smaller than typical U.S. supermarkets, will use its own truck fleet for single deliveries from a centralized distribution center. The chain will operate from a relatively small $10,000 per square foot, producing more than a projected $200,000 a week, twice that per square foot of typical U.S. food stores . (Photo by David McNew/Getty Images)

كيف يمكن مكافحة هدر الطعام عبر القوانين والتقنيات الحديثة؟ 13.06.2022

تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟

Links: King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM Rechts: ©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Vincent MOUCHEL ; BREST ; 10/02/2022 ; One Ocean Summit - Emanuel Macron président de la république dans le bureau du prefet maritime de Brest pour une ITV Ouest France - Opening of the One Ocean Summit France, Brest Feb 11, 2022 French president Emmanuel macron

تحليل: ملفات حسّاسة تُغرق علاقات فرنسا والمغرب في مستنقع 17.08.2022

ظهور مؤشرات خلافات بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يبدو كافيا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي محللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة وعمقا في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا.