يوروماكس - العنكبوت مصدر إلهام للفنان

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في هذه الحلقة الجديدة من يوروماكس: الفرنسية مارين سير رائدة تصميم الموضة من الملابس القديمة. والفنان توماس ساراسينو مفتون بالعناكب بالإضافة إلى مسقعة الباذنجان، طبق المطبخ اليوناني التقليدي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية، في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين المطلين على بحر إيجه.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
بعد رفض الاتحاد الأوروبي المساعي التركية، أدانت كل من فرنسا والولايات المتحدة خطط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا الواقعة شرقي قبرص. باريس وواشنطن وصفتا دعوة الخطط التركية "استفزازا".
يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية بين الإمارات وقطر والسعودية سيتم خلالها توقيع اتفاقيات لبيع طائرات الرافال المقاتلة لأبوظبي، في الوقت الذي يحاول فيه ماكرون تقديم بلاده كقوة توازن في المنطقة.
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