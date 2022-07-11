 يوروماكس - العنكبوت مصدر إلهام للفنان | يوروماكس | DW | 11.07.2022

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يوروماكس

يوروماكس - العنكبوت مصدر إلهام للفنان

في هذه الحلقة الجديدة من يوروماكس: الفرنسية مارين سير رائدة تصميم الموضة من الملابس القديمة. والفنان توماس ساراسينو مفتون بالعناكب بالإضافة إلى مسقعة الباذنجان، طبق المطبخ اليوناني التقليدي.

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