يوروماكس - الاستعداد لتتويج ملك بريطانيا

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عشية الاحتفالات بتتويج الملك شارلز على عرش المملكة المتحدة سنتعرف على الأماكن التي ستشهد حفل التتويج، وما الذي يجب على البائع في سوق السمك بهامبورغ اتقانه، وكيف تبتكر مصممة فرنسية أزياء فاخرة من مواد قديمة.
بعد نشره للعبة بوكر على قناته على الإنترنت قد يواجه نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار عقوبة من السلطات الفرنسية لأنها تمنع النشر والترويج لمباريات البوكر على الإنترنت.
قضت محكمة جنائية خاصة في فرنسا بسجن المتهم الوحيد في قضية تفجير كنيس يهودي وقع قبل 43 عاماً في باريس. يقول القضاء إن التفسيرات "المتغيرة" و"غير الموثوقة" للمتهم لم تكن مقنعة رغم أنه قد أفرج عنه سابقاً لعدم كفاية الأدلة.
قال مسؤولون في مكافحة الإرهاب في باريس إنه بعد عامين ونصف العام على جريمة ذبح المعلم الفرنسي صامويل باتي بدوافع إسلاموية في فرنسا، تم توجيه اتهامات إلى ثمانية بالغين وستة تلاميذ.
يعيش مدرب باريس سان جيرمان كرستوف غالتييه أوقاتا صعبة بعد تلقيه لرسائل وصلت للتهديد بالقتل بسبب تصريحات سابقة نسبت له ووصفت بالعنصرية ضد لاعبين مسلمين وسود. والنيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا أوليا في الاتهامات.
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