يوروماكس - الاستعداد لتتويج ملك بريطانيا

باريس.. المطالبة بمحاكمة 14 شخصاً لصلتهم بذبح المعلم صامويل باتي

قال مسؤولون في مكافحة الإرهاب في باريس إنه بعد عامين ونصف العام على جريمة ذبح المعلم الفرنسي صامويل باتي بدوافع إسلاموية في فرنسا، تم توجيه اتهامات إلى ثمانية بالغين وستة تلاميذ.