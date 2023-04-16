 يوروماكس - الاستعداد لتتويج ملك بريطانيا | يوروماكس | DW | 23.04.2023

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يوروماكس

يوروماكس - الاستعداد لتتويج ملك بريطانيا

عشية الاحتفالات بتتويج الملك شارلز على عرش المملكة المتحدة سنتعرف على الأماكن التي ستشهد حفل التتويج، وما الذي يجب على البائع في سوق السمك بهامبورغ اتقانه، وكيف تبتكر مصممة فرنسية أزياء فاخرة من مواد قديمة.

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