يوروماكس - أفضل بيرة داكنة في العالم: فرنسية، ومواضيع أخرى

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أفضل بيرة داكنة في العالم من صنع فرنسا. وأيضا: المصممة إيدا يورولمازوغلو تصمم أزياء لمجتمع الميم في تركيا. وزيارة لمدينة فيلنيوس بمناسبة مرور 700 عام على تأسيسها.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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