 يوروماكس - أفضل بيرة داكنة في العالم: فرنسية، ومواضيع أخرى | يوروماكس | DW | 01.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

يوروماكس - أفضل بيرة داكنة في العالم: فرنسية، ومواضيع أخرى

أفضل بيرة داكنة في العالم من صنع فرنسا. وأيضا: المصممة إيدا يورولمازوغلو تصمم أزياء لمجتمع الميم في تركيا. وزيارة لمدينة فيلنيوس بمناسبة مرور 700 عام على تأسيسها.

المزيد من المركز الإعلامي

Euromaxx 13.02.2021 // KW 06 Parfum

إبداعات صانع العطور أوفه هريش 01.01.2023

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - موهبة ألمانية موسيقية استثنائية 25.12.2022

DW Sendung Euromaxx

عرض رائع على الجليد: "عطلة على الجليد" 25.12.2022

DW Sendung Euromaxx

تماثيل من خبز الزنجبيل 25.12.2022

المزيد يوروماكس

Bier, Frankreich, Cap d`Ona, Wood Aged Grand Cru, World Beer Award, Weinfässer, Preis

أفضل بيرة داكنة في العالم 01.01.2023

Eda Yorulmazoğlu, Designerin, Istanbul, LGTB+, queere Community, Kostüme, Türke

تصاميم أزياء لمجتمع الميم في تركيا 01.01.2023

Architektur, Chybik+Kristof, Nachhaltigkeit, Tschechien, Brünn, Transformation

حياة جديدة لمبان قديمة 01.01.2023

Bucket List, City Check, Vilnius, Litauen, 700-Jahre-Jubiläum, Hauptstadt, Rom des Ostens

زيارة مدينة فيلنيوس 01.01.2023

اقرأ أيضا

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.