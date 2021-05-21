"يوروفيجن" 2021.. أبرز الأسماء والأغاني المشاركة في المسابقة

توفر عودة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية هذا العام إلى روتردام تحت شعار "فلنفتح!" بعدما ألغيت عام 2020، فرصة لكي تتنفس المدينة الهولندية، رغم القيود الصحية ومنها تحديد العدد المسموح به من الجمهور. ورغم غياب آلاف الأجانب الذين يفدون عادة من مختلف الدول لمشاهدة عروض المسابقة، وكذلك عدم إقامة الأنشطة المخصصة لهم، تؤكد المدينة أنها فعلت كل ما في وسعها لتمكين سكانها والسياح الموجودين فيها من الاستمتاع بالحدث.

دونكان لورينس الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في عام 2019

انتكاسة الجمهور الهولندي

عدم مشاركة الهولندي دونكان لورينس الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في عام 2019 تعد انتكاسة للجمهور الهولندي حيث أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا ولن يتمكن من الأداء في بث مباشر. فهل من إمكانية لمشاركته عن بعد؟

المغنية الواعدة ديستيني شوكونييري

مغنية واعدة

من بين المتنافسين على هذه المسابقة المغنية المالطية ديستيني شوكونييري، التي لا تزال في سن الثامنة عشرة، والتي لفتت مع أغنيتها "جو مو كاس" انتباه شركة "سوني ميوزيك" التي وقعت معها عقدا الشهر الماضي.

الناشطة النسوية مانيجا سانغين

الناشطة النسوية

تمكنت ممثلة روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الطاجيكية مانيجا سانغين التي اكتسبت شعبيتها عبر شبكة "إنستغرام" والمرشحة عن أغنية تتناول وعي المرأة، من استقطاب جمهور كبير مقتنع بقضايا تتناقض مع التوجهات الروسية المُحافِظة، تطرحها هذه الناشطة النسوية المدافعة عن الأقليات ومثليي الجنس.

أغنية "إل ديابلو" للمغنية القبرصية إيلينا تساغنيرو تثير ضجة واسعة

الوقوع في حب الشيطان

أغنية "إل ديابلو" للمغنية القبرصية إيلينا تساغنيرو أثارت ضجة واسعة منذ إبداء الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية وجماعات دينية احتجاجها على الأغنية معتبرة إياها تجديفية. وتتناول الأغنية الوقوع في حب الشيطان.

باربارا برافي "وريثة" أيقونة الغناء الفرنسي إديت بياف

هل يمكن لفرنسا الفوز؟

الفرنسية باربارا برافي، التي تُشبّه كثيرا بأيقونة الغناء الفرنسي إديت بياف، تتصدر التكهنات بشأن الفائز المتوقع هذه السنة مع أغنيتها "فوالا"، وهي قد تهدي فرنسا أول فوز لها في المسابقة الغنائية الأوروبية الأشهر، منذ 44 عاما.

ع. اع.