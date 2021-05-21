 ″يوروفيجن″ 2021.. أبرز الأسماء والأغاني المشاركة في المسابقة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.05.2021

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منوعات

"يوروفيجن" 2021.. أبرز الأسماء والأغاني المشاركة في المسابقة

قيود السفر ستحول دون مجيء كثير من المشجعين إلى مدينة روتردام المنظمة لمسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية، لكن المسابقة ستعرف مشاركة أسماء ستطبع بصمتها على الحدث. تعرف عليها.

Eurovision Song Contest 2021 | Zitti e buoni

توفر عودة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية هذا العام إلى روتردام تحت شعار "فلنفتح!" بعدما ألغيت عام 2020، فرصة لكي تتنفس المدينة الهولندية، رغم القيود الصحية ومنها تحديد العدد المسموح به من الجمهور. ورغم غياب آلاف الأجانب الذين يفدون عادة من مختلف الدول لمشاهدة عروض المسابقة، وكذلك عدم إقامة الأنشطة المخصصة لهم، تؤكد المدينة أنها فعلت كل ما في وسعها لتمكين سكانها والسياح الموجودين فيها من الاستمتاع بالحدث.

Israel Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv | Duncan Laurence aus den Niederlanden

دونكان لورينس الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في عام 2019

انتكاسة الجمهور الهولندي

عدم مشاركة الهولندي دونكان لورينس الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في عام 2019 تعد انتكاسة للجمهور الهولندي حيث أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا ولن يتمكن من الأداء في بث مباشر. فهل من إمكانية لمشاركته عن بعد؟

Eurovision Song Contest 2021 | Destiny aus Malta

المغنية الواعدة ديستيني شوكونييري

مغنية واعدة

من بين المتنافسين على هذه المسابقة المغنية المالطية  ديستيني شوكونييري، التي لا تزال في سن الثامنة عشرة، والتي لفتت مع أغنيتها "جو مو كاس" انتباه شركة "سوني ميوزيك" التي وقعت معها عقدا الشهر الماضي.

Niederlande I Eröffnung des Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam

الناشطة النسوية مانيجا سانغين

الناشطة النسوية

تمكنت ممثلة روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" الطاجيكية مانيجا سانغين التي اكتسبت شعبيتها عبر شبكة "إنستغرام" والمرشحة عن أغنية تتناول وعي المرأة، من استقطاب جمهور كبير مقتنع بقضايا تتناقض مع التوجهات الروسية المُحافِظة، تطرحها هذه الناشطة النسوية المدافعة عن الأقليات ومثليي الجنس.

ESC 2021 | Elena Tsagrinou

أغنية "إل ديابلو" للمغنية القبرصية إيلينا تساغنيرو تثير ضجة واسعة

الوقوع في حب الشيطان

أغنية "إل ديابلو" للمغنية القبرصية إيلينا تساغنيرو أثارت ضجة واسعة  منذ  إبداء الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية وجماعات دينية احتجاجها على الأغنية معتبرة إياها تجديفية. وتتناول الأغنية الوقوع في حب الشيطان.

ESC 2021 | Barbara Pravi

باربارا برافي "وريثة" أيقونة الغناء الفرنسي إديت بياف

هل يمكن لفرنسا الفوز؟

الفرنسية باربارا برافي، التي تُشبّه كثيرا بأيقونة الغناء الفرنسي إديت بياف، تتصدر التكهنات بشأن الفائز المتوقع هذه السنة مع أغنيتها "فوالا"، وهي قد تهدي فرنسا أول فوز لها في المسابقة الغنائية الأوروبية الأشهر، منذ 44 عاما.

ع. اع.

 

 

مختارات

"غلوبال فيجن": فعالية فلسطينية مضادة لـ"يوروفيجن" في تل أبيب

تشهد تل أبيب السبت المقبل الحفل الختامي للدورة رقم 64 لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن). وبالتزامن مع هذا الحفل ستكون هناك فعالية مضادة يخطط لها فلسطينيون في عواصم عالمية ومدن فلسطينية أطلقوا عليها اسم "غلوبال فيجن".  

يوروفيجن تغرم إيسلندا بعد رفع علم فلسطين بمسابقتها في إسرائيل

أعلن منظمو مسابقة يوروفيجن الموسيقية فرض غرامة على إذاعة إيسلندا على خلفية قيام فرقة هاتاري الموسيقية برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني خلال المسابقة الأخيرة التي جرت في إسرائيل.  

هل كانت "يوروفيجن" سبباً في التهدئة بين إسرائيل وغزة؟

يعتقد بعض المتابعين بأن من أهم أسباب قبول إسرائيل باتفاق التهدئة مع غزة هو لتهيئة الأجواء لإقامة مسابقة الأغنية الأوروبية " يوروفيجن" ، فيما كانت حماس تهدد باستهداف تل أبيب، حيث تقام المسابقة التي انتظرتها إسرائيل طويلا.  