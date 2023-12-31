"يوروستار" تستأنف رحلاتها غداة توقف عرقل سفر نحو 30 ألف راكب

تستأنف قطارات "يوروستار"، التي تربط بين لندن وعدد من المدن الأوروبية، حركتها اليوم الأحد بعد توقف رحلاتها بسبب فيضانات في سكك حديد بجنوب إنجلترا، ما تسبب في عرقلة سفر نحو 30 ألف راكب عشيّة إحدى أكثر أيام السنة ازدحاما.

أعلنت شركة "يوروستار" الدولية للسكك الحديدية أن خدمات قطاراتها التي تربط لندن بباريس وبروكسل وأمستردام ستستأنف بالكامل اليوم الأحد (31/12/2023) بعد إلغاء الرحلات بسبب مياه غمرت أنفاقا تمر منها القطارات في جنوب شرق إنجلترا.

وقالت الشركة على موقع إكس (تويتر سابقا) "نستطيع أن نؤكّد أنّنا سنلتزم المواعيد المقرّرة غدا (الأحد). محطّاتنا ستكون مزدحمة بسبب انقطاع حركة المرور اليوم (السبت)".

وفي وقت سابق السبت، أوضحت شركة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني أنّه "بسبب فيضان في نفق على الخطّ الفائق السرعة قرب لندن، اضطررنا إلى إلغاء كلّ رحلات القطارات على الخطّ من لندن وإليها السبت 30 كانون الأول/ديسمبر".

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وأفادت الشركة في بيان بأنّ رحلات 41 قطاراً ألغيت في المجموع. وينعكس هذا الإلغاء على نحو 30 ألف راكب علقوا في لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام. وأتت هذه الإلغاءات في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة.

وأعربت المجموعة عن أسفها الشديد للزبائن ودعتهم إلى زيارة موقعها الإلكتروني "للاطلاع على التعويضات التي هم مخوّلون الحصول عليها".

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز)