يوروبا ليغ: ليفركوزن يتجنب أول هزيمة وليفربول يكتسح براغ

فيما وضع ليفربول قدما في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما اكتسح مضيفه سبارتا براغ التشيكي، تجنب باير ليفركوزن هزيمة أولى للموسم بخطفه التعادل مع مضيفه قره باغ الأذربيجاني بعدما كان متخلفاً بهدفين.

في أذربيجان، بدا أن مسلسل المباريات المتتالية التي خاضها باير ليفركوزن هذا الموسم من دون هزيمة سيتوقف عند 34 في جميع المسابقات، لكن البديل التشيكي باتريك شيك أنقذ الموقف بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع.

وبعدما كان مرشحاً على الورق كي يكرر سيناريو دور المجموعات حين فاز ذهاباً على أرضه 5-1 وإياباً 1-0، عانى ليفركوزن الأمرين اليوم الخميس (السابع من آذار/ مارس 2024) في ذهاب ثمن النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

فقد أنهى فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو الشوط الأول متخلفاً بهدفين نظيفين بطلهما البرازيلي جونينيو دوس سانتوس الذي مرر كرة افتتاح التسجيل للجزائري ياسين بنزية (26) قبل أن يعزز النتيجة في الثواني الأخيرة بعدما انطلق بهجمة مرتدة من منتصف الملعب تقريباً (2+45).

وعاد ليفركوزن إلى أجواء اللقاء بفضل البديل فلوريان فيرتس الذي قلص الفارق في الدقيقة 70 بهدف جميل بعدما سدد الكرة "ساقطة" فوق الحارس، قبل أن يقول شيك الذي دخل في الدقيقة 80 كلمته بإدراكه التعادل بكرة رأسية (2+90).

ليفربول يضع قدماً في ربع النهائي

وفي مباراة أخرى وضع ليفربول الإنكليزي قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه الكبير خارج الديار على سبارتا براغ التشيكي 5-1 الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

وعلى ملعب "ليتنا" في براغ، تحضر ليفربول بأفضل طريقة لما ينتظره الأحد على أرضه ضد ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتصدره بفارق نقطة عن الأخير، بفوزه على سبارتا في أول مواجهة بين الفريقين منذ موسم 2010-2011 حين تعادلا في ذهاب دور الـ32 من دون أهداف قبل أن يفوز "الحمر" إياباً على أرضهم 1-0.

وخلافاً لمباراتيه الأخيرتين خارج أرضه حين خسر أمام تولوز الفرنسي وسان جيلواز البلجيكي في دور المجموعات، عاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب الى "أنفليد" منتصرا في لقاء شهد استعادته خدمات النجم المصري محمد صلاح الذي اكتفى بـ47 دقيقة فقط في 17 شباط/فبراير ضد برنتفورد (4-1 في الدوري الممتاز) منذ عودته مصاباً من كأس أمم إفريقيا.

عاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منتصرا إلى دياره صورة من: MICHAL CIZEK/AFP

واستهل ليفربول اللقاء الذي بدأه صلاح على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في ربع الساعة الأخير، بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء اقتنصها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ونفذها بنفسه (6).

وتراجع "الحمر" بعد ذلك وسمحوا لصاحب الأرض بتهديد مرماهم في أكثر من مناسبة، لكن الأوروغوياني داروين نونييز أحبط عزيمة المضيف حين أضاف الهدف الثاني بتسديدة رائعة من خارج المنطقة (25)، ثم أضاف الثالث لفريقه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين وصلته الكرة من ماك أليستر، فسيطر عليها عند الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء ثم أطلقها رائعة في الزاوية اليمنى (3+45).

وعادت الحياة الى الفريق التشيكي بتقليصه الفارق في مستهل الشوط الثاني بهدية من البديل الإيرلندي الشمالي كونور برادلي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه من أول لمسة له (46).

بيد أنّ الكولومبي لويس دياس رد الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله الهدف الرابع بتمريرة من هارفي إليوت ومساعدة احد اللمدافعيين الذي تحولت منه الكرة إلى الشباك (53)، قبل أن يختم البديل المجري دومينيك سوبوسلاي المهرجان بالخامس بعد خطأ دفاعي فادح (4+90).

وبعد تأهله إلى الأدوار الاقصائية في مشاركته القارية الأولى، يبدو أن مشوار برايتون الإنكليزي وصل الى نهايته إلا في حال تحقيقه إنجازاً في الإياب، وذلك بخسارته المذلة في العاصمة الإيطالية أمام روما برباعية نظيفة سجلها الأرجنتيني باولو ديبالا (12) والبلجيكي روميلو لوكاكو (43) وجانلوكا مانشيني (64) وبراين كريستانتي (68).

وبذلك، واصل روما تألقه مع مدربه الجديد نجمه السابق دانييلي دي روسي الذي حسم الخميس وبتفوق مواجهته مع صديقه ونظيره في برايتون مواطنه روبرتو دي تزيربي.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)