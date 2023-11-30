يوروبا ليغ: ليفركوزن يتابع انتصاراته ويتأهل لثمن النهائي

بات باير ليفركوزن الالماني وليفربول الانكليزي وأتالانتا الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" في كرة القدم. ليفركوزن تابع هيمنته على منافسات المجموعة الثامنة وحقق فوزه الخامس.

تابع باير ليفركوزن الألماني هيمنته على منافسات المجموعة الثامنة وحقق فوزه الخامس تواليا بتغلبه على مضيفه هاكن 2-0 سجلهما النيجيري فيكتور بونيفاس (14) والتشيكي باتريك شيك (74) الخميس (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023).

وهو الفوز الرابع عشر تواليا لليفركوزن في مختلف المسابقات والثامن عشر في 19 مباراة خاضها حتى الآن دون خسارة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل مولده النروجي مع ضيفه قره باغ الاذربيجاني 2-2 فرفع كل منهما رصيده الى 7 نقاط. وفي الثالثة في برغامو، سجل جانلوكا سكاماكا (23) هدف أتالانتا، والإنكليزي ماركوس إدواردز (56) هدف سبورتنغ.

وعلى ملعب "أنفيلد"، استعاد ليفربول توازنه عقب خسارته امام تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة، وقسا على ضيفه لينتس برباعية نظيفة. ومنح الكولومبي لويس دياس التقدم لليفربول بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من جو غوميز (12).

وأضاف الهولندي كودي خاكبو الهدف الثاني عندما تابع كرة من القائد الدولي المصري محمد صلاح من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (15).

وأعاد خاكبو الهدية إلى صلاح عندما اقتنص ركلة جزاء انبرى لها الدولي المصري بيسراه على يسار الحارس توبياس لافال (51)، قبل أن يضيف خاكبو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (90+2).

وضمن ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بعدما رفع رصيده الى 12 نقطة مستفيدا من تعثر منافسه الوحيد على بطاقة ثمن النهائي تولوز الفرنسي في فخ التعادل السلبي امام ضيفه سان جيلواز البلجيكي.

وضمن أتالانتا صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سبورتنغ الذي ضمن الوصافة وبالتالي خوض الملحق ضد أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا مستغلا خسارة شتورم غراتس النمسوي الثالث أمام ضيفه راكوف تشيستوخوفا البولندي 0-1 سجله الاكوادوري جون ييبواه في الدقيقة 81.

وتفوق أتالانتا على سبورتنغ في المواجهتين المباشرتين بعدما كان تغلب عليه 2-1 في الجولة الثانية في لشبونة، وبالتالي لن يتمكن سبورتنغ من انتزاع الصدارة من أتالانتا لو فاز في الجولة الاخيرة وخسر الفريق الايطالي.

اكتسح فرايبورج ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5 / صفر. صورة من: Jöran Steinsiek/IMAGO

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني مباشرة إلى ثمن النهائي، ويخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا بمواجهة الفرق صاحبة المركز الثالث في دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما ينتقل أصحاب المركز الثالث في "يوروبا ليغ" الى خوض ملحق مع أصحاب المركز الثاني في مسابقة كونفرنس ليغ من أجل بلوغ ثمن نهائي الأخيرة.

وصعد فريقا فرايبورغ الألماني وويستهام يونايتد الإنجليزي للأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تقاسما صدارة المجموعة الأولى، بعد منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، اليوم الخميس.

واكتسح فرايبورغ ضيفه أولمبياكوس اليوناني 5 / صفر، في حين تغلب ويستهام بصعوبة بالغة 1 / صفر على مضيفه باتشكا توبولا الصربي. وتصدر ويستهام ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه فرايبورإ، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا)