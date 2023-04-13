 يوروبا ليغ: ليفركوزن لنصف النهائي وإشبيلية يطيح بمان يوناتيد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.04.2023

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رياضة

يوروبا ليغ: ليفركوزن لنصف النهائي وإشبيلية يطيح بمان يوناتيد

واصل باير ليفركوزن الألماني مسيرته الناجحة تحت إدارة مدربه الإسباني تشابي ألونسو وليبلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي. في المقابل أطاح إشبيلية، الفريق الاندلسي المتخصص في المسابقة، بمانشستر يوناتيد الإنجليزي.

موسى ديابي يسجل هدف التقدم لليفركوزن.

موسى ديابي يسجل هدف التقدم لليفركوزن.

تأهل فريق باير ليفركون الألماني إلى الدور نصف النهائي منالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إثر فوزه العريض على مضيفه سان جيلواز البلجيكي 4-1 في إياب ربع النهائي اليوم الخميس (20 أبريل/ نيسان 2023).

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وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب على ملعب ليفركوزن بهدف مقابل هدف. وبذلك تفوق ليفركوزن على منافسه البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وتقدم ليفركوزن عن طريق موسى ديابي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف ميتشل باكر الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما أضاف جيريمي فريمبونغ الهدف الثالث في الدقيقة 60. فيما اختتم آدم هلوزيك رباعية ليفركوزن في الدقيقة 79.

وسيواجه ليفركوزن الفائز من مواجهة روما الإيطالي وفينورد الهولندي، والتي دخلت الأشواط الإضافية.

إشبيلية يطيح بمان يونايتيد وتأهل للمربع الذهبي  

كما حجز إشبيلية الإسباني بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / صفر، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في مانشستر الإنجليزية، قد انتهت بالتعادل  2/2، ليتأهل إشبيلية فائزا 5/ 2 بمجموع المباراتين.

خرج مانشستر يونايتيد الإنجليزي خالي الوفاض من البطولة الأوروبية.

خرج مانشستر يونايتيد الإنجليزي خالي الوفاض من البطولة الأوروبية.

وتقدم إشبيلية في الدقيقة الثامنة بهدف سجله يوسف النصيري، نجم المباراة، قبل أن يضيف لويك بادي الهدف الثاني في الدقيقة 47. وفي الدقيقة 81 سجل يوسف النصيري الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية.

وسيواجه إشبيلية في الدور قبل النهائي فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي تأهل عقب تعادله 1/1 مع مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي في إياب الدور ذاته.

وكان يوفنتوس قد فاز ذهابا 1 /صفر، ليتأهل بعد فوزه 2/1 في مجموع المباراتين.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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