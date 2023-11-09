يوروبا ليغ: سقوط ليفربول وروما وليفركوزن يضمن التأهل

بات فريق باير ليفركوزن الألماني على مشارف الدور ثمن النهائي لمسابقة الدور الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه القاتل على مضيفه قره باغ الاذربيجاني 1-0 الخميس التاسع من نوفمبر/ تشربن الثاني 2023).

ويدين ليفركوزن بفوزه الرابع تواليا إلى مهاجمه النيجيري المتألق فيكتور بونيفاس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الالماني، موقعه في صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة بفارق ست عن قره باغ الثاني، وتسع نقاط عن مولده النروجي الثالث (3 نقاط) الذي يلعب مع هاكن السويسري الاخير من دون رصيد لاحقا.

وسيضمن رجال المدرب الاسباني تشابي ألونسو بطاقة التأهل في حال تعثر الفريق النروجي.

وربما يحسم الفريق الألماني صدارته للمجموعة ومن ثم صعوده رسميا لدور الـ16 في البطولة مباشرة، حال تعثر مولده النرويجي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، أمام مضيفه هاكن السويدي، في مباراتهما التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ليفربول يفرط في حسم التأهل مبكرا

في المقابل فرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتلقى ليفربول خسارة موجعة 2 / 3 أمام مضيفه تولوز الفرنسي، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز لاسك لينز النمساوي 3 / صفر على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي.

ورغم الخسارة، بقي ليفربول، الذي فاز في لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام سانت جيلواز، صاحب المركز الثالث، وظل لاسك لينز في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

فرط ليفربول الإنجليزي في فرصة حسم تأهله مبكرا للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتكبد روما الإيطالي هزيمته الأولى في المجموعة السابعة، عقب خسارته المباغتة صفر / 2 أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي، بينما تغلب سيرفيت السويسري 2 / 1 على ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وفي العاصمة التشيكية براغ، افتتح فاكلاف جوريتشكا التسجيل لسلافيا براغ في الدقيقة 50، فيما تكفل لوكاس ماسوبوست بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وانقض سلافيا براغ على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفضل تفوقه بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل سيرفيت المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل شيريف تيراسبول الترتيب بنقطة وحيدة.

واعتلى برايتون الإنجليزي قمة المجموعة الثانية مؤقتا، عقب تغلبه 2 / صفر على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي.

يذكر أن صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني في الدوري الأوروبي، يتأهل مباشرة لدور الـ16، في حين يلعب أصحاب الوصافة دورا فاصلا مع الفرق الحاصلة على المركز الثالث بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)