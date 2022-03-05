يوروبا ليغ: برشلونة ينتزع التعادل من فرانكفورت والحسم يتأجل

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الخميس (السابع من أبريل/ نيسان 2022) في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل فيران توريس لمصلحة برشلونة في الدقيقة 66. واضطر فرانكفورت للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 77، عقب تلقى البرازيلي توتا، البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي، حيث ترجع آخر هزيمة تعرض لها الفريق الإسباني إلى 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما خسر 2 / 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبهذه النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف التعادل مع فرانكفورت الألماني

النيران الصديقة تقود لايبزيغ للتعادل مع أتالانتا

وفي مباراة أخرى أنقذت النيران الصديقة فريق لايبزيغ الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1 / 1، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزيغ في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزيغ من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

النيران الصديقة تقود لايبزيغ (الصورة) للتعادل مع أتالانتا بيرغامو الإيطالي (07.04.2022)

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم بملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.

وأسفرت المباراة الثالثة التي أقيمت اليوم في الدوري الأوروبي عن تغلب سبورتينغ براغا البرتغالي بهدف جون رد على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)