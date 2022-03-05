 يوروبا ليغ: برشلونة ينتزع التعادل من فرانكفورت والحسم يتأجل | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

يوروبا ليغ: برشلونة ينتزع التعادل من فرانكفورت والحسم يتأجل

تأجل الحسم للتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي لفريقي فرانكفورت ولايبزيغ الألمانيين للأسبوع المقبل بعد تعادلهما بهدف لهدف مع برشلونة الإسباني وأتالانتا الإيطالي. فرانكفورت قدم عرضا قويا ولعب بعشرة لاعبين من الدقيقة 77.

لاعبو فرانكفورت الألماني يحتفون بهدف التقدم الذي أحرزوه في مرمى برشلونة الإسباني.

تأجل الحسم للتأخل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالنسبة لفرانكفورت للأسبوع المقبل.

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني وضيفه برشلونة الإسباني، اليوم الخميس (السابع من أبريل/ نيسان 2022) في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

مختارات

وبادر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق أنسجار كناوف في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل فيران توريس لمصلحة برشلونة في الدقيقة 66. واضطر فرانكفورت للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 77، عقب تلقى البرازيلي توتا، البطاقة الحمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل، حافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ14 على التوالي، حيث ترجع آخر هزيمة تعرض لها الفريق الإسباني إلى 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما خسر 2 / 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبهذه النتيجة، أصبح يتعين على كلا الفريقين الفوز في مباراة العودة، التي ستقام على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الخميس القادم، من أجل الاستمرار في البطولة.

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف التعادل مع فرانكفورت الألماني

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف التعادل مع فرانكفورت الألماني

النيران الصديقة تقود لايبزيغ للتعادل مع أتالانتا

وفي مباراة أخرى أنقذت النيران الصديقة فريق لايبزيغ الألماني من الخسارة أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي، لتقوده للتعادل معه 1 / 1، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبادر أتالانتا بالتسجيل عن طريق لويس مورييل في الدقيقة 17، قبل أن يهدر أندريه سيلفا ركلة جزاء للايبزيغ في الدقيقة 57.

وسرعان ما تمكن لايبزيغ من تعويض ركلة الجزاء المهدرة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة التالية عن طريق ديفيد زاباكوستا، لاعب أتالانتا، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

النيران الصديقة تقود لايبزيغ (الصورة) للتعادل مع أتالانتا بيرغامو الإيطالي (07.04.2022)

النيران الصديقة تقود لايبزيغ (الصورة) للتعادل مع أتالانتا بيرغامو الإيطالي (07.04.2022)

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل للدور قبل النهائي إلى مباراة الإياب، التي تجرى يوم الخميس القادم بملعب أتالانتا، حيث يتعين على أي من الفريقين الفوز لاستمرار مغامرته في المسابقة القارية.

وأسفرت المباراة الثالثة التي أقيمت اليوم في الدوري الأوروبي عن تغلب سبورتينغ براغا البرتغالي بهدف جون رد على ضيفه رينجرز الأسكتلندي.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:16

إدانة واسعة للإعلان عن دوري خاص بالسوبر الأوروبي

مواضيع ذات صلة

Bayern's team captain Thomas Mueller wears an armband in the Ukrainian flag colors during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and Bayer 04 Leverkusen at the Allianz Arena in Munich, Germany, Saturday, March 5, 2022. (AP Photo/Andreas Schaad)

بوندسليغا: تعثر محبط لبايرن قبل الاستحقاق الأوروبي 05.03.2022

لم تكن عودة المهاجم المخضرم توماس مولر موفقة مع بايرن ميونيخ، بعدما سجّل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه وأوقعه في شرك التعادل 1-1 أمام ضيفه باير ليفركوزن، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.