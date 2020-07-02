 يورغن كلوب يكشف عن مرشحيه لنهائي الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.07.2020

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رياضة

يورغن كلوب يكشف عن مرشحيه لنهائي الأبطال

يورغن كلوب يعلن في لقاء صحفي عن مرشحَيه لبلوغ نهائي دوري الأبطال، ونيل لقب كان يدافع عنه هو وفريقه ليفربول، وذلك قبل أن يجبره أتلتيكو مدريد اللإسباني في ثمن نهائي المسابقة على الخروج.

يورغن كلوب مدرب ليفربول

يورغن كلوب مدرب ليفربول

لا بد وأن المدرب يورغن كلوب كان متحسراً حينما أدلى بحواره الصحفي الأخير عن مسابقة دوري الأبطال. فهو تحدث عمّن سينال لقباً كان هو وفريقه ليفربول يدافعان عنه قبل أن يجد نفسه في الدور ثمن النهائي خارج المسابقة إثر خسارة في الذهاب والإياب أمام أتلتيكو مدريد (0-1) و(2-3). مواساته الوحيدة كانت الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عن رزمانة "الريدز" لثلاثة عقود.

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وفي حواره مع "دايلي ميل"، تحدث كلوب تحديدا عن كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحا إياهما لنهائي "في غاية الإثارة"، قبل أن يتدارك: "لا أعرف متى سيلعبان بشكل مباشر مع بضهما البعض، أسيحدث ذلك في نصف النهائي أم في النهائي". وشدد مدرب "الريدز" على أداء البافاري "اللافت" قبل وبعد إجراءاتالعزل الصحي بسبب انتشار وباء كورونا، "فبعد تولي المدرب هانزي فليك مهمة التدريب (بايرن ميونيخ)، كان مذهلا جدا ما فعله هذا الفريق".

كلوب وفي ذات الحوار أقرّ أن الطريق لا زالت طويلة أمام الفريقين، لكنه في ذات الوقت نصح بما يتبعه هو شخصيا قائلا: "إذا كنت تريد الفوز في دوري الأبطال، عليك الاحتفاظ بالتشكيلة الأفضل إلى النهاية". فـ"لا بايرن ولا مانشستر سيتي فريق متكامل مائة بالمائة، ولا يوجد فريق متكامل في هذا العالم"، ولهذا يجب الوصول إلى "أقرب نقطة ممكنة من مستوى الكمال"، يقول كلوب.

ويجب القول أيضا، إنالفريقين معا لم يتجاوزا بعد الدور ثمن النهائي، لكن فرصهما في ذلك قوية جدا خاصة البافاري الذي هو في وضع أكثر أريحية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة من مباراة الذهاب أمام تشيلسي، أما سيتي فهو متقدم بهدفين مقابل هدف يتيم أمام ريال مدريد.

وتوقفت منافسات دوري الأبطال دون إنهاء منافسات الدور ثمن النهائي بسبب انتشار الوباء، ومن المقرر أن تجرى مباريات الدور المتبقية في الثامن من أغسطس/ آب القادم.

و.ب

 

 

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