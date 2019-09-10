يورغن كلوب يضع شرطاً للرحيل عن ليفربول

منذ توليه مهمة تدريب ليفربول قبل سنوات، استطاع المدرب الألماني يورغن كلوب نسج علاقة قوية مع لاعبيه وجماهير "الريدز"، التي تتغنى باسم كلوب في أكثر من مباراة، لاسيما وأن هذا الأخير نجح في إعادة قطار ليفربول إلى سكة الانتصارات، فضلاً عن التتويج بالألقاب كان آخرها كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي العنيد.

ويشتهر يورغن كلوب بطريقته المميزة في تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر، بيد أن المدرب الألماني لا يريد على ما يبدو أن يصبح بإمكان الجميع، معرفة حديثه مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، خصوصاً في فترة ما بين الشوطين.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن يورغن كلوب قوله "إذ نشرت قناة ليفربول فيديو لي (وأنا في غرفة تبديل الملابس)، فإنني سأرحل عن النادي"، وأضاف: "هذه هي الحقيقة. وهذا ما يمكن أن أقوله بخصوص هذا الأمر".

وأتى رد فعل يورغن كلوب، عقب ظهور فيديو قبل أيام لجيسي مارش مدرب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، وهو يشجع لاعبي فريقه داخل غرفة تبديل الملابس، من أجل تدارك النتيجة أمام ليفربول (3-4) ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، يُواصل ليفربول انطلاقته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 24 نقطة جمعها من ثمانية انتصارات متتالية. ويبتعد ليفربول بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.