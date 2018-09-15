يورغن كلوب يدافع عن السقوط المتكرر لنيمار في مونديال روسيا

أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تفهمه للحركات التي وصفها الكثيرون بالتمثيلية التي قام بها نجم الكرة البرازيلية نيمار دا سيلفا خلال مسابقة كأس العالم روسيا 2018. وقال كلوب على هامش مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا "أعلم أن الكثيرين اعتبروا أن نيمار كان يبالغ في بعض الحالات. لكن بالنسبة لي هذا أمر عادي، لأنه كان يحمل الفريق بأكمله على أكتافه وكان يريد حماية نفسه".

نيمار في مباراة البرازيل أمام المكسيك في مونديال روسيا 2018

وانتشرت خلال كأس العالم الكثير من لقطات “الفيديو”، التي تسخر من السقوط المتكرر لنيمار . وتحول الأمر إلى ما يشبه الموضة بين مستخدي الإنترنت حول العالم.

وبخصوص أداء نيمار في المونديال الأخير قال يورغن كلوب "نيمار لم يكن في كامل لياقته خلال كأس العالم فقد كان عائدا على التو من الإصابة".

وتوقع المدير الفني لفريق ليفربول أن يكون نيمار حاضرا بكامل إمكانياته في مباراة اليوم، بعد أن أراحه المدرب في آخر مباراة لعبها باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكانت أمام سانت إيتيان وانتهت بفوز الفريق الباريسي بأربعة أهداف دون مقابل.

هـ.د