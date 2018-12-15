يورغن كلوب البارع في التحفيز يواسي غوارديولا الحائر

بات حامل اللقب مانشستر سيتي مهددا بعدم الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي (البريمييرليغ) هذا الموسم، وذلك بعد أن تراجع مركزه وأداؤه، لدرجة أن الصحافة الإنجليزية وصفت الوضع بـ"الكارثي".
طبعا ستأخذ المباراة المقررة في الثالث من يناير/ كانون الأول القادم أمام ليفربول متصدر للترتيب العام (51 نقطة)، طابعا مصيريا بالنسبة لمان سيتي، صاحب المركز الثالث في الجولة 21، بعد أن بلغ الفارق بين العملاقين سبع نقاط كاملة.
يورغن كلوب، مدرب ليفربول، البارع في علم التحفيز وبمزحة شديدة، ردّ على الصحفيين عند سؤاله عن هذه المباراة أن الفارق بين فريقه وفريق مانشستر سيتي أربعة نقاط فقط! وهو يقصد طبعا ما يتوقعه بخصوص نتيجة المباراة مرشحا كتيبة غوارديولا للفوز باعتبار أنها ستقاتل إلى أبعد حدود.
فهل هذه حركة نبيلة من كلوب لمواساة زميله بالقول "إنها فترة وستنقضي"؟!، أم أنها طريقة لتحفيز لاعبيه وتذكيرهم أن مان سيتي "وحش" نائم يمكنه النهوض في أي وقت؟!
في الحقيقة بات القلق يسيطر على عشاق مان سيتي والمدرب غوارديولا، بعد أن تحول فريقهم إلى أكبر الخاسرين في فترة أعياد الميلاد. فمباراته الأخيرة أمام ليستر سيتي (1-2)، مُنِي فيها بالخسارة الثالثة، في حين وللمقارنة، هزيمتان فقط كانتا حصيلة الفريق الموسم الماضي.
غوارديولا وكلوب يوجهان لاعبي فريقيهما خلال لقاء في خريف 2017
غوارديولا في حيرة
كانت مباراة ليستر سيتي الضربة الأكثر إيلاماً لبيب غوارديولا، قائد سفينة مان سيتي منذ ثلاث سنوات، وهو أمر بدا جلياً للعيان، فبعد المباراة أعلن المدرب الإسباني أن الوقت حان لـ"التأمل" و"التفكير في ما يحتاجه الفريق، وما يمكنه هو تقديمه له".
ومن بين المشاكل التي يواجهها مان سيتي هذا الموسم سوء الأداء على مستوى الدفاع. إذ أن شباكه اهتزت سبع مرات إلى غاية اللحظة. وفي المقابل تحدثت المجلة الأمريكية "Sports Illustrated"، عن غياب "وجه قيادي على البساط الأخضر". بمعنى أنه لا أحد من اللاعبين الذين يصوفون بـ"المفتاح" أثبت قدرة على تغيير ديناميكية اللعب لصالح الفريق عند الحاجة.
ولأن مان سيتي تعود في الفترات السابقة على الاستحواذ على الصدارة، قد يجد اليوم نفسه تحت ضغط هائل بسبب شخصية غوارديولا والشعور بالقلق من إهدار اللقب. وجميعها عوامل ستؤدي حسب الصحيفة الأمريكية إلى إذكاء الخوف في نفوس لاعبي مان سيتي وتحسم الكفة لصالح محمد صلاح وزملائه العازمين بقيادة يورغن كلوب على كتابة تاريخ جديد لنادي ليفربول.
و.ب
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
الاحتفال في أبوظبي
التقى رئيس نادي مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالفريق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء (13 مايو/ أيار 2014)، بعد ساعات من وصولهم للاحتفال بفوزهم بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الرابعة في تاريخ الفريق والثانية بعد انتقال ملكية النادي إلى الشيخ منصور بن زايد.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
الإشادة بجهود اللاعبين والجهاز الفني
هنأ رئيس نادي مانشستر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي مانويل بلغريني على تتويجهم باللقب، وأشاد بالجهود التي بذلها اللاعبون على مدى العام "فاستحقوا اللقب بجدارة"، كما أثنى على الجهازين الفني والإداري وعلى جهودهم في "تنفيذ رؤية مجلس إدارة النادي والخطط التي وضعها والتي ساهمت في تحقيق اللقب".
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
حسم اللقب في آخر مرحلة
مانشستر سيتي حسم في أمر اللقب الأحد الماضي بالفوز (2/0) على ويستهام في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة لينهي موسماً صعباً وشاقاً في الصدارة بفارق نقطتين أمام ليفربول صاحب المركز الثاني.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
التطلع إلى إحراز مزيد من الألقاب
رئيس النادي الشيخ منصور بن زايد يطلب من اللاعبين "الاستمرار في تقديم المستوى الراقي والتطلع إلى إحراز المزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم المقبل". كما هنأ جميع محبي ومشجعي مانشستر سيتي في العالم بهذا اللقب، معبرا عن سعادته لارتفاع شعبية النادي في المنطقة العربية على وجه الخصوص.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
التعهد ببذل مزيد من الجهود
اللاعبون أيضا وأعضاء الفريقين الفني والإداري تعهدوا بتقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات والألقاب ومضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم بما يحقق طموحات قيادة النادي وجماهيره العريضة.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
اللقب بداية لفترة من النجاح المستمر
بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في أول موسم له مع الفريق، يرى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي أن فريقه يستطيع حصد المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة. وتعهد بيليغريني أن يكون الفوز بهذا اللقب في أول موسم له مع الفريق مجرد بداية لفترة من النجاح المستمر للفريق.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
رقم قياسي جديد
تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل 102 من الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما حقق رقما قياسيا محليا جديدا بتسجيل 156 هدفا في مختلف المسابقات التي خاضها هذا الموسم. ويعتبر مانشستر سيتي أول فريق إنكليزي يحقق هذا الإنجاز.
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آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر
مواصلة تطوير البنيات التحتية للنادي
في إطار سياستها العامة، تسعى رئاسة نادي مانشستر سيتي إلى تطوير النادي، بحيث يصبح من أقوى الفرق في عالم كرة القدم وعلى كافة المستويات المتمثلة في أكاديمية تطوير وتدريب الناشئين على مستوى عالمي وإنشاء المرافق الرياضية خدمةً لمدينة مانشستر.
الكاتب: عادل الشروعات