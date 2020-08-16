يورغن كلوب: إذا توقفت عن التدريب فهناك شيء واحد لن أفتقده!

منذ بروز اسمه في عالم كرة القدم وقاعدة يورغن كلوب الجماهيرية تتسع يوماً بعد الآخر، فالمدرب الألماني يتمتع بقدرة كبيرة على كسب حب اللاعبين والجماهير على حد سواء بفضل طريقة تعامله الفريدة وخططه التكتيكية، التي ساعدته على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.

ونجح يورغن كلوب في إعادة قطار ليفربول إلى سكته الصحيحة، بعدما توج مع "الريدز" بأكثر من لقب مهم كان آخره الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُمني جماهير ليفربول النفس ببقاء المدرب الألماني مع الفريق لأطول فترة ممكنة رغم أن عقده مع الفريق سينتهي حتى صيف 2024.

بيد أن كلوب لديه خططا مغايرة على ما يبدو وقد تكون بعيدة عن عالم الساحرة المستديرة، إذ لم يستبعد المدرب الألماني إنهاء مسيرته التدريبية بعد انتهاء عقده مع ليفربول سنة 2024.

وقال المدرب الألماني في تصريحات نقلتها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية "سآخذ إجازة لمدة عام ثم أسأل نفسي إذا ما كنت افتقد كرة القدم. وإن لم يكن الأمر كذلك فستكون هذه نهاية مسيرة يورغن كلوب التدريبية". وأضاف كلوب "إذا لم أعد مدرباً في يوم من الأيام، فهناك شيء واحد لن أفتقده: التوتر الكبير جداً، الذي يكون مباشرة قبل المباراة".

وعن خططه للموسم القادم مع ليفربول، قال كلوب "نحن لن ندافع عن أي لقب، نريد الفوز بألقاب جديدة، فقد بدأنا للتو في الفوز". وأردف المدرب الألماني، الذي قاد ليفربول للفوز بلقب "البريميرليغ" بعد غياب دام حوالي 30 سنة "نريد أن نؤدي بشكل أفضل والاستمرار في أننا فريق غير مريح (للخصوم)". يشار إلى أن كلوب تُوج قبل أيام بجائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ر.م/ع.ج.م