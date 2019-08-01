يورغن كلوب أيقظ مدرب مانشستر السابق من نومه.. وأعتذر!

كشف المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوبانه اعتذر من مدرب مانشستر يونايتد السابق "السير" أليكس فيرغوسون بعدما أيقظه من النوم في ساعات الصباح الأولى.

وكان مدرب "الشياطين الحمر" السابق بعث برسالة تهنئة إلى كلوب عقب فوز فريقه بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فترة عجاف استمرت 30 عاما، وذلك إثر خسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي في حزيران/يونيو الماضي ما ساهم في تتويج ليفربول.

قرر كلوب أن يرد التحية إلى فيرغوسون بعد انتهاء الاحتفالات بالفوز بالدوري، وكانت حينها الساعة تشير إلى الساعة 3,30 فجرا.

ولم يتوقع كلوب أن يكون الهاتف بالقرب من المدرب البالغ 78 عاما، عندما بعث بالرسالة، ما دفع فيرغوسون للتصريح لاحقا أن كلوب أيقظه من النوم عن طريق الخطأ.

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شرح مدرب الـ "ريدز" ما حصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده تمهيدا لمباراة فريقه المرتقبة السبت أمام ليدز يونايتد العائد إلى دوري الأضواء قائلا "المشكلة أني قدمت متأخرا إلى غرفتي في تلك الليلة ولم يكن بإمكاني أن أنام فورا، لذا قمت بتفحص الرسائل التي وصلتني وواحدة منها كانت من أليكس فيرغوسون".

وتابع "أعتقد أني جاوبت بطريقة مهذبة جدا. كانت الساعة تشير إلى حوالي 3,30 أو 4 فجرا ولم أكن أتوقع أن يكون هاتفه بجانب سريره. لم أكن أريد إيقاظه. في حال حصل ذلك، إذا عذرا أليكس!".

وأضاف "مذاك لم نتواصل مع بعضنا البعض. ما زال المدرب السابق لمانشستر يونايتد ولا أعتقد أنه يريد التحدث معي كثيراً عن نجاح ليفربول". وختم قائلا "هو يحترم ذلك، ولكن ليس المفضل لديه ليشاهده على محطة تلفزيون".

ع.ج.م (د ب أ)