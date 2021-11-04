"يوتيوبر" يجمع مليون دولار من أجل النازحين السوريين

جمع أحد أبرز المؤثرين العرب على "يوتيوب"، وهو شاب صومالي مقيم في الكويت، هذا الأسبوع مليون دولار في أقل من 30 ساعةلمساعدة اللاجئين والنازحين في سوريا ولبنان والعراق والأردن، مع اقتراب فصل الشتاء.

ومع ما يقرب من 21 مليون متابع، يُعتبر حسن سليمان، المعروف بلقب "أبو فلة"، أحد أهم المؤثرين العرب على الإنترنت، وقد أطلق قناته المخصصة لألعاب الفيديو على "يوتيوب" في العام 2016.

وبدأ أبو فلة (23 عاماً) بثاً مباشراً على "يوتيوب" لحث متابعيه على مساعدة اللاجئين السوريين، ضمن حملة جرت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتمكنت الحملة من جمع مليون دولار في 28 ساعة فقط.

وما أن وصلت إلى هذا المبلغ، حتى أجهش "أبو فلة" بالبكاء فرحاً جراء تحقيقه الهدف الذي لم يكن يتوقع بلوغه في بداية البث. وقال الشاب لوكالة فرانس برس الأربعاء: "هذا كله بفضل الله والمتابعين ومحبتهم لي. شكراً من كل قلبي لكل من تبرع خلال الحملة".

وكان "أبو فلة" أطلق الحملة، التي حملت اسم "دفي قلوبهم"، بالتوازي مع تخطي عدد متابعي قناته على "يوتيوب" حاجز الـ20 مليون متابع.

ونزح ملايين الأشخاص في السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، التي مزقتها عدة صراعات، بما في ذلك الحرب الأهلية في سوريا التي خلفت أكثر من 600 ألف قتيل، بحسب تقرير نشره في يونيو/ حزيران المرصد السوري لحقوق الإنسان، ودفعت ملايين الأشخاص إلى النزوح. ولجأت أعداد كبيرة من السوريين إلى الأردن ولبنان.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأموال التي تم جمعها عبر 31 ألف متبرع في حملة "أبو فلة" ستسهم في دعم ما يقرب من 5800 أسرة، أو أكثر من 17000 شخص، عبر تزويدهم بالطعام والملابس والأدوية والوقود للتدفئة.

وأشادت ممثلة المفوضية الأممية في الكويت، نسرين ربيعان، بـ"النجاح الباهر" للحملة، قائلة لوكالة فرانس برس إنه يعكس "روح التكافل والتضامن من أجل العمل الخيري".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)