 يواخيم لوف ضمن قائمة المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.05.2022

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رياضة

يواخيم لوف ضمن قائمة المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن يواخيم لوف، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، مرشح لتدريب باريس سان الذي أثار خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد حالة كبيرة من خيبة الأمل.

المدرب السابق للمنتخب الألماني يؤاخيم لوف - صورة أرشيفية بتاريخ 19 يونيو 2021

قالت الصحيفة إن الميزة في ترشيح لوف أنه حر وأن ملفه يتضمن الفوز ببطولة كبرى

كشفت تقارير صحفية في فرنسا اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2022) أن المدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف يعد من بين دائرة المرشحين لخلافة محتملة للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في تدريب فريق  باريس سان جيرمان الفرنسي  المملوك لقطر.

مختارات

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن ملف لوف تمت دراسته ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ستحظى باهتمام المدرب يواخيم لوف الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 "إذا سنحت الفرصة".

يذكر أن من الممكن أن يشهد نادي العاصمة الفرنسية تغييراً كبيراً في قيادته الرياضية وذلك بعد تمديد عقد نجم هجوم الفريق كيليان مبابي. وذكرت تقارير إعلامية أنه يُعْتَقَد أن باريس سان جيرمان أقال بالفعل مديره الرياضي ليوناردو وثمة تكهنات قوية حول رحيل المدير الفني بوتشيتينو الذي يرتبط مع النادي بعقد مستمر حتى 2023، وذلك لأنه لم يستطع حتى الآن أن يحقق التوقعات الكبيرة التي كانت مرجوة منه بعد قدومه لتدريب الفريق خلفا للألماني توماس توخيل.

 

وأوضحت "ليكيب" أن الاستعانة بزين الدين زيدان المدير الفني السابق لمدريد لتدريب سان جيرمان لم تعد مطروحة بقوة بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية، ولفتت الصحيفة إلى وجود مرشحين آخرين مثل المدرب البلجيكي الوطني روبرتو مارتينيز والمحترف السابق في سان جيرمان تياجو موتا ومدرب نيس كريستوف جالتييه.

وقالت الصحيفة إن الميزة في ترشيح لوف أنه حر وأن ملفه يتضمن الفوز ببطولة كبرى، وفي المقابل رأت الصحيفة أن عيوب ترشيح لوف تتمثل في خبرته المحدودة في كرة القدم الخاصة بالأندية والعائق اللغوي. كان لوف ألمح خلال نهائي بطولة كأس ألمانيا إلى إمكانية عودته إلى مقعد المدربين في المستقبل المنظور، وقال لمحطة سكاي الرياضية:" أود أن أدرب ناديا مرة أخرى سيسعدني هذا كثيرا".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

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  • لوكا مودريتش في مباراة له مع فريق دينامو زغرب عام 2007

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    دينامو زغرب ـ كرواتيا 2006-2016

    اكتسب فريق دينامو زغرب سمعة طيبة في إنتاجه للاعبين الذين واصلوا مسيرتهم المهنية الناجحة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأشهرهم لوكا مودريتش. ومن بين أولئك الذين بدأوا النادي، أو كان لهم بمثابة نقطة الانطلاق لبقية أندية أوروبا: روبرت بروزينيكي، زفونيمير بوبان، ماتيو كوفاسيتش، وماريو ماندزوكيتش، ومؤخرًا داني أولمو وجوسكو غفارديول.

  • جانب من مباراة لوكوموتيف لايبزغ ودينامو برلين عام 1987

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    دينامو برلين ـ ألمانيا الشرقية 1979-1988

    تأسس فريق دينامو برلين عام 1966 وفاز بـ 10 ألقاب متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني الشرقي السابق "أوبرليغا". كان الفريق مكروهاً على نطاق واسع بسبب صلاته بجهاز "الشتازي"(الشرطة السرية الألمانية الشرقية). مثل العديد من الأندية الأخرى بألمانيا الشرقية، عانى الفريق بعد سقوط الشيوعية، حيث تم شراء لاعبين كبار مثل اندرياس توم (الثاني من اليمين) من قبل أندية أكثر ثراءً في الدوري الألماني.

  • هنريك مخيتاريان نجم أرمينيا إف سي بيونيك يريفان السابق

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    بيونيك يريفان ـ أرمينيا 2001-2010

    قد يكون نادي "إف سي بيونيك يريفان" معروفًا بسبب المهاجم هنريك مخيتاريان الذي يظهر في الصورة (على اليمين) خلال مباراة تصفيات بدوري أبطال أوروبا لعام 2007. شارك النجم الأرمني في عدد من مباريات بيونيك والتي حصد خلالها 10 ألقاب بين عامي 2001 و2010 ، لكنه انتقل لاحقًا للعب مع شاختار دونيتسك وبوروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد وأرسنال واستقر الآن في نادي روما.

  • صورة لفريق اف سي شريف تيراسبول

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي شيريف تيراسبول ـ مولدوفا 2001-2010

    تم تأسيس نادي "شيريف اف سي" في عام 1996 باسم تيراس تيراسبول ولكن في غضون عام، تدخلت شركة Sheriff Ltd لتمويل النادي ومقره في منطقة ترانسنيستريا شبه المستقلة ذاتياً في مولدوفا. بدأت انطلاقة النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة في 2001 وحصد 10 بطولات متتالية. هذا الموسم، دخل الفريق التاريخ من خلال بلوغه مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لأول مرة.

  • فريق بي اف سي لودوغوريتس رازغراد البلغاري

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي لودوغوريتس رازغراد ـ بلغاريا 2012 - ..

    تأسست شركة نادي لودوغوريتس رازغراد في عام 1945 ولم يكن النادي معروفاً على مدى عقود متتالية. بدأ النادي في الظهور في سبتمبر/أيلول 2010، عندما اشترى رجل الأعمال البلغاري كيريل دوموشيف نادي الدرجة الثانية آنذاك بهدف نقله إلى الدرجة الأولى. نجح النادي في الموسم نفسه في الانتقال للدرجة الأولى. منذ ذلك الحين، فاز بعشرة ألقاب - ولا يزال هذا العدد في ازدياد.

  • رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) ورئيس إم تي كيه في بودابست تاماس دويتش (يمين)

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    نادي إم تي كيه بودابست ـ المجر

    في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) لافتتاح ملعب Hidegkuti Nandor الجديد في عام 2016، كانت أيام مجد فريق إم تي كيه بودابست الذي حصد 10 ألقاب متتالية قد ولت منذ وقت طويل. فاز الفريق بالدوري المجري 23 مرة والكأس 12 مرة، كما فاز النادي بكأس السوبر المجري مرتين. في عام 1964 احتل المركز الثاني في كأس الأندية الأوروبية بعد الخسارة أمام سبورتنغ كلوب البرتغالي.

  • جانب من مباراة دينامو تبليسي وكارل زييس جينا في كأس كأس الكؤوس الأوروبية 1980/81

    فرق أوروبية حققت 10 ألقاب متتالية فأكثر.. تعرف عليها!

    دينامو تبليسي ـ جورجيا 1990-1999

    هو الفريق الوحيد في جورجيا الذي فاز بالكأس الفضية الأوروبية. أشهر مدربي الفريق هو نودار أخالكاتسي، الذي قاد الفريق إلى اللقب السوفيتي عام 1978، وكأس الاتحاد السوفيتي مرتين ( 1976 و1979 )، وكأس الكؤوس الأوروبية. فاز بالدوري الجورجي 16 مرة و13 بكأس جورجيا. في الصورة يظهر اللاعبون وهم يحتفلون بفوزهم 2-1 على فريق ألمانيا الشرقية كارل زييس جينا في نهائي 1981 بكأس الكؤوس الأوروبية سابقاً.


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