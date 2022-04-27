يواخيم لوف ضمن قائمة المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية في فرنسا اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2022) أن المدرب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف يعد من بين دائرة المرشحين لخلافة محتملة للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك لقطر.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن ملف لوف تمت دراسته ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ستحظى باهتمام المدرب يواخيم لوف الفائز مع المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم 2014 "إذا سنحت الفرصة".

يذكر أن من الممكن أن يشهد نادي العاصمة الفرنسية تغييراً كبيراً في قيادته الرياضية وذلك بعد تمديد عقد نجم هجوم الفريق كيليان مبابي. وذكرت تقارير إعلامية أنه يُعْتَقَد أن باريس سان جيرمان أقال بالفعل مديره الرياضي ليوناردو وثمة تكهنات قوية حول رحيل المدير الفني بوتشيتينو الذي يرتبط مع النادي بعقد مستمر حتى 2023، وذلك لأنه لم يستطع حتى الآن أن يحقق التوقعات الكبيرة التي كانت مرجوة منه بعد قدومه لتدريب الفريق خلفا للألماني توماس توخيل.

وأوضحت "ليكيب" أن الاستعانة بزين الدين زيدان المدير الفني السابق لمدريد لتدريب سان جيرمان لم تعد مطروحة بقوة بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية، ولفتت الصحيفة إلى وجود مرشحين آخرين مثل المدرب البلجيكي الوطني روبرتو مارتينيز والمحترف السابق في سان جيرمان تياجو موتا ومدرب نيس كريستوف جالتييه.

وقالت الصحيفة إن الميزة في ترشيح لوف أنه حر وأن ملفه يتضمن الفوز ببطولة كبرى، وفي المقابل رأت الصحيفة أن عيوب ترشيح لوف تتمثل في خبرته المحدودة في كرة القدم الخاصة بالأندية والعائق اللغوي. كان لوف ألمح خلال نهائي بطولة كأس ألمانيا إلى إمكانية عودته إلى مقعد المدربين في المستقبل المنظور، وقال لمحطة سكاي الرياضية:" أود أن أدرب ناديا مرة أخرى سيسعدني هذا كثيرا".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)