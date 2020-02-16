 يهود يكافحون من أجل استعادة جنسية أجدادهم الألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.02.2020

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سياسة واقتصاد

يهود يكافحون من أجل استعادة جنسية أجدادهم الألمانية

مئات أحفاد اليهود الألمان الذين جردهم النازيون من الجنسية، يكافحون منذ سنوات بلا جدوى من أجل استعادتها. ورغم أن ألمانيا تمهد الطريق لهم للحصول جواز السفر الألماني، لكن هذا الطريق يبقى وعرا أمامهم.

جواز سفر أليس برفين الألماني حصلت عليه عام 1934

أحفاد اليهود الذين جردهم النازيون من الجنسية مصرون على مواصلة كفاحهم من أجل استعادة جنسية أجداهم

في يوم الخميس الأخير من يناير/ كانون كانت تجلس إزابيل وفليكس كوشمان على مقاعد المشاهدين داخل البرلمان الألماني (بوندستاغ) ولا يعرفان إن كان عملهما الدؤوب في الأشهر الأخيرة سيأتي أكله. ويوما واحدا فقط قبلها تم هنا إحياء ذكرى ضحايا المحرقة (الهولوكوست).

مختارات

ورئيس البرلمان فولفغانغ شويبله ذكر خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل جيل. وعائلة كوشمان سافرت هذا الخميس خصيصا من لندن، لأنه تحت البند 11 من جدول العمل يندرج موضوع "التعويض في قانون الجنسية". وكان الخضر قد أثاروا هذا النقاش ـ بضغط من الزوجين كوشمان.

وخلف العنوان المقتضب لنقاش البرلمان يطرح السؤال التالي: هل يحق تجنيس أحفاد اليهود الذين جردهم النازيون من الجنسية الألمانية؟ والفصل 116 من القانون الأساسي ينص على هذا بالتحديد: "المواطنون الألمان السابقون الذين سُلبت منهم الجنسية بين الـ 30 من يناير/ كانون الثاني 1933 و الـ 8 من مايو/ أيار 1945 لأسباب سياسية وعرقية أو دينية وجب تجنيسهم وأطفالهم من جديد"

مادة خالية في القانون

لكن عمليا يتم رفض الكثير من طلبات إعادة التجنيس. ففي عامي 2017 و 2018 قُدم نحو 10 آلاف طلب للتجنيس أو إعادة الجنسية طبقا للمادة 116، كما يتضح من رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الحزب الليبرالي الألماني. لكن فقط 3900 طلب تم الرد عليه إيجابيا. وخلف كل رفض توجد قصة، وهذه القصص جمعتها إزابيل وفليكس. وفي عام 2018 أسس الزوجان مجموعة ضغط تمثل مصالح الألمان وأحفادهم ليس فقط من هم أصل يهودي وإنما كل الذين طلبوا بدون نجاح إعادة التجنيس حسب المادة 116.

"المواطنة حق أساسي. وهؤلاء الناس ليس بإمكانهم استرجاع أحبائهم الذين فقدوهم. وليس بإمكانهم في غالبية الحالات استرجاع ممتلكاتهم. لكن بإمكانهم استرجاع الجنسية الألمانية. وإلى حد الآن تلقى أعضاؤنا الرفض. والأسباب التي يتم تقديمها تبدو لنا غير عادلة ومخالفة للقانون وخاطئة بكل بساطة"، يقول فليكس كوشمان الذي يأمل في أن يصوت البرلمان لصالح طلب المجموعة.

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الحرمان من الجنسية وماضي ألمانيا الاستعماري

عقبات عالية

وهذا لن يحصل في النهاية: ففي أسبوع إحياء ذكرى المحرقة بالتحديد تعرقل أحزاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي القانون. وعللوا ذلك بأن المراسيم التي أصدرها وزير الداخلية، هورست زيهوفر الصيف الماضي بشأن هذا الموضوع كافية. "نعتقد أنه من خلال ترتيب قانوني بدل الوضع الراهن لا يمكن تحقيق تحسن، بل بالأحرى تأجيل وربما تصعيب. ومن تم نعتقد أنه ليس هناك حاجة إلى ترتيب"، كما أعلن ميشاييل كوفر، نائب من الحزب الاجتماعي المسيحي في النقاش. وحسب هذه الترتيبات يتم فتح المجال للذين تلقوا الرفض للحصول على "تجنيس مسهل". ومن أجل ذلك وجب على المرشحين إلى جانب عراقيل أخرى البرهنة في حديث شخصي على معرفتهم باللغة الألمانية إضافة إلى معلومات أساسية حول النظام القانوني والاجتماعي وظروف الحياة في ألمانيا.

وللمقارنة نذكر بأن البرلمان النمساوي صادق في سبتمبر/ أيلول 2019 بالإجماع على قانون يسهل على أحفاد ضحايا النازية الحصول على الجنسية النمساوية. واسبانيا والبرتغال سهلتا قبل سنوات إعادة التجنيس لأحفاد الذين أجبروا على مغادرة البلاد في نهاية القرن الـ 15، لأنهم رفضوا اعتناق الكاثوليكية.

شتيفان فويشتفانغ عندما كان صغيرا مع أمه في 1939 قبل الهرب إلى بريطانيا

شتيفان فويشتفانغ عندما كان صغيرا مع أمه عام 1939 قبل الهرب إلى بريطانيا وهو حاول الآن أن يحصل على الجنسية الألمانية

وحزب الخضر الذي أثار النقاش في البرلمان عبر عن خيبة أمله، وعبر عن ذلك نائب الحزب في البرلمان فليز بولات بقوله لـ DW "لقد تبين أن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الموضوع لم يتم التنويه إليها كما يجب. والنقاش انحدر إلى جدل سخيف حول خلاف تافه. وهذا مؤسف". وبالنسبة إلى المحامي فليكس كوشمان وزوجته إزابيل كانت تعليمات وزارة الداخلية في الصيف الماضي نجاحا أوليا حصل بعد عقود من الركود في القضية. لكنهما يعتبران التعليمات غير كافية.

لا يريدون أن يكونوا متسولين

وعبرت وزارة الداخلية لـ DW عن ارتياحها لمراسيم زيهوفر، فمنذ دخولها حيز التنفيذ تمت الموافقة على أكثر من 1300 طلب للتجنيس المسهل. والاهتمام الأكبر موجود حاليا في إسرائيل. 50 وظيفة جديد تم إنشاؤها في مجال قضايا الجنسية بحيث يمكن "إعطاء الأولوية والمعالجة السريعة" للطلبات.

وبالرغم من ذلك عاد كوشمان خائبا إلى لندن. وفي مكتب المحامي تنظر إزابيل في كل دقيقة إلى هاتفها النقال. فأعضاء المجموعة يريدون معرفة كيف سارت الأمور داخل البرلمان الألماني. والكثيرون غاضبون، فهم لا يريدون البقاء طويلا كمتسولين، والتعثر بسبب عراقبل بيروقراطية في الطريق نحو الجنسية الألمانية.

"ليس لك الحق"

ومن أجل كتابة هذا المقال اطلعت DW على ثمانية من هذه الأجوبة وتحدثت مع الأشخاص المعنيين. وفي الغالب تكون أسباب الرفض بعيدة عن الواقع التاريخي. فمثلا جاء في أحد الردود "الجنسية الألمانية لم تُسحب من جدك لأسباب سياسية وعرقية أو دينية"، عندما غادر ألمانيا عام 1937 إلى البرازيل. ورغم أنه لم يكن يحق للجد اليهودي في تلك الفترة أن يدرس في ألمانيا والكثير من أقربائه ماتوا في معسكرات الاعتقال التابعة للنازيين، فكل ذلك لم يتم مراعاته لدى دراسة الطلب. وفي رفض آخر جاء: "حسب الوثائق التي قدمتها كان والدك يحمل الجنسية النمساوية. فلا يحق لك بالتالي الحصول على الجنسية طبقا للمادة 116 الفقرة 2". في هذه الحالة كان صاحب الطلب قد وُلد عام 1937 في ساحة أدولف هتلر السابقة في برلين شارلوتنبورغ، وهرب كرضيع مع أمه ووالده النمساوي عبر هولندا إلى المملكة المتحدة. وكلا الوالدين كانا يهوديين، وبالتالي لم تحصل إعادة تجنيس بعد نهاية الحرب. فقط مع مجيئ البريكسيت والرغبة في البقاء مواطنا أوروبيا تحرك شتيفان فويشتفانغ المولود في ألمانيا وهو في الثمانين من عمره لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية. بدون نتيجة، لأنه في تأويل المادة 116 يكون الشيء الحاسم بالنسبة إلى من وُلدوا قبل عام 1953 أصل الوالد وليس الأم.

مجموعة وثائق وجواز سفر ألماني قديم

مجموعة الضغط 116 بقيادة كوشمان تجمع الوثائق الضرورية لطلب الجنسية الألمانية

التشجيع على مواصلة النضال

وقبل أن تقبل إزابيل أعضاء جددا في مجموعة الضغط، تتحقق من القصص. ففي مكتب زوجها تتكدس مجلدات من الوثائق القديمة. بيانات ولادة بصليب معقوف وإعلانات نقل أطفال وصور من معسكرات الاعتقال ورسائل رفض. ففي كل يوم تقريبا تصل إزابيل طلبات جديدة.

"المسألة عاطفية جدا. بعض الناس فقدوا أسرتهم بالكامل. وعندما أتحدث معهم، فإنني أشعر بألمهم. وإذا ما تمعنت الحكومة الألمانية في هذه القصص، فإنها ستفهم بالتأكيد وتفعل ما هو صحيح"، تقول إزابيل وهي تذرف الدموع. والقصص الكثيرة حول الاضطهاد من قبل النازيين تنهكها، وهي تقوم بهذا العمل طوعيا. فحتى ساعات متأخرة من الليل تقوم بدور الراعية النفسية والمشجعة والمنظمة. ومجموعة الضغط 116 تشجع الأحفاد على مواصلة النضال حتى ولو أن الكثيرين طلبوا الجنسية عبر مراسيم وزارة الداخلية. وبالتعاون مع إزابيل وفليكس كوشمان يريدون مواصلة النضال إلى أن يتم ضمان حقهم في الحصول على الجنسية الألمانية ـ بدون استثناءات في القانون.

شارلوته بوتس، كيت برادي/ م.أ.م

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Wladimir Putin, Präsident Russland (Getty Images/AFP/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعاليات التي تقام في أورشليم/ القدس اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير وفود من نحو 50 دولة لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتز. وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التجمع في مركز ياد فاشيم لضحايا الهولوكست، يعد "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يشارك في الفعالية رؤساء كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك ملوك إسبانيا وهولندا وبلجيكا إضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمير البريطاني تشارلز. وتعتبر إسرائيل الحضور الكبير علامة على التضامن في وقت تتصاعد فيه معاداة السامية في جميع أنحاء العالم.

  • Israel Jerusalem | 75. Jahrestag Befreiung von Auschwitz | World Holocaust Forum | Steinmeier & Netanjahu (Reuters/R. Zvulun)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    وتأتي هذه الفعاليات بمناسبة مرور 75 عاما على تحرير معسكر الاعتقالات والإبادة النازي "أوشفيتز" في 27 كانون ثاني/ يناير عام 1945 على يد القوات السوفيتية. وتقام الفاعلية تحت شعار "تذَكُر الهولوكست، مكافحة معاداة السامية"، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية للسامية.

  • Israel Rivlin empfängt Steinmeier (Reuters/A. Safadi)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جدد التأكيد خلال مشاركته في الفعالية على مسؤولية بلاده في المحرقة وقال "إننا نكافح معاداة السامية، إننا نتحدى سم القومية، إننا نحمي الحياة اليهودية، إننا نقف إلى جانب إسرائيل. هذا التعهد أجدده هنا في ياد فاشيم أمام أعين العالم". وأضاف "أنحني بشدة" لذكرى "القتل الجماعي لستة ملايين يهودي، ارتكب أبناء بلدي أسوأ جريمة في تاريخ البشرية".

  • Tagebuch der Sheindi Miller-Ehrenwald im DHM Berlin (Holokauszt Emlékközpont, Budapest )

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    ويعتبر معسكر الاعتقال والإبادة النازي "أوشفيتز- بيركناو"، الذي أقامه النازيون في بولندا التي كانت في ذلك الوقت قد وقعت تحت الاحتلال النازي، رمزا للمحرقة النازية (الهولوكست). مليون إنسان قضوا نحبهم في هذا المعسكر سيء الذكر.

  • 65 Jahre Befreiung Auschwitz (AP)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    زار أكثر من 25 مليون شخص معسكر اعتقال أوشفيتز السابق النصب التذكاري لضحايا المحرق، منذ افتتاحه للزوار في عام 1947. وحاليا يستقبل المعسكر مليوني زائر من جميع أنحاء العالم يأتون إلى هناك كل عام.

  • Judentransporte Auschwitz (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    واليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ( 27 يناير/كانون الثاني) تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في 1 نوفمبر 2005 لتخليد ذكرى المحرقة النازية والإبادة الجماعية التي أسفرت عن مقتل 6 ملايين يهودي. وبقرارها هذا تحث الجمعية العامة للامم المتحدة دول العالم على إحياء هذه الذكرى وذلك لتجنيب الأجيال القادمة من القيام بعمال الإبادة الجماعية.

  • Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (DW/D.Bryantseva)

    إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

    يرفض القرار الأممي (60/7) أي إنكار للمحرقة ويدين جميع مظاهر التعصب الديني أو التحريض أو المضايقة أو العنف ضد الأشخاص أو المجتمعات على أساس الأصل العرقي أو المعتقد الديني. كما يدعو إلى الحفاظ على مواقع حدوث الهولوكست والتي كانت بمثابة معسكرات الموت النازية ومعسكرات الاعتقال ومعسكرات العمل القسري والسجون، وكذلك إنشاء برنامج دولي للتوعية وتعبئة المجتمع من أجل ذكرى المحرقة النازية. اعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

إحياء ذكرى الهولوكست.. كي لا تتكرر أسوأ جريمة في تاريخ البشرية

بحلول الذكرى السنوية ألـ 75 لتحرير معسكر الإبادة النازية "أوشفيتز"، تشارك أكثر من 50 دولة في فعالية ينظمها مركز ياد فاشيم في القدس. الخارجية الإسرائيلية وصفت الفعالية بأنها "أكبر حدث سياسي" منذ تأسيس دولة إسرائيل. (23.01.2020)  

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