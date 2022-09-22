 يهود روسيا يهربون من التجنيد الإجباري إلى إسرائيل | DW الأخبار | DW | 14.10.2022

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DW الأخبار

يهود روسيا يهربون من التجنيد الإجباري إلى إسرائيل

قالت وزارة الهجرة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تسجل إسرائيل هذا العام رقما قياسا في الهجرة على مدى عقدين بسبب تدفق أعداد كبيرة من روسيا وأوكرانيا.

المزيد من المركز الإعلامي

يواجه تصعيد فلاديمير بوتين للحرب معارضة متزايدة داخل روسيا. إذ احتجزت الشرطة أكثر من الف شخص كانوا يتظاهرون ضد التعبئة.

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Police officers stand near police buses with detained demonstrators during a protest against a partial mobilization near Red Square with the Spasskaya Tower and St. Basil's Cathedral in the background in Moscow, Russia, Saturday, Sept. 24, 2022. (AP Photo)

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر روسيا الكثير من النخبة الثقافية لمعارضتهم الحرب.

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TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron takes part in an expanded videoconference with the Quint group, including the United States, Japan, Canada, Germany, Italy, the United Kingdom and EU leaders, dedicated to the war in Ukraine at the presidential Elysee Palace in Paris, on April 19, 2022, on the 55th day of the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / various sources / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images) Abdelmadjid Tebboune President of the Republic Abdelmadjid Tebboune, during the Government-Walis meeting, at the Palais des Nations at the Club des Pins, in Algiers, Algeria on September 25, 2021, under the theme Economic recovery, regional balance, social justice (Photo by Billal Bensalem/NurPhoto) King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM

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تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.

13.09.2022****This undated photograph released by the Ukrainian military's Strategic Communications Directorate shows the wreckage of what Kyiv has described as an Iranian Shahed drone downed near Kupiansk, Ukraine. Ukraine's military claimed Tuesday, Sept. 13, 2022, for the first time that it encountered an Iranian-supplied suicide drone used by Russia on the battlefield, showing the deepening ties between Moscow and Tehran as the Islamic Republic's tattered nuclear deal with world powers hangs in the balance. (Ukrainian military's Strategic Communications Directorate via AP)

إيران، تركيا أو إسرائيل؟.. من أين تحصل روسيا على طائرات مسيّرة؟ 08.10.2022

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Traffic from Russia lines up trying to enter Finland at the Finnish/Russian boarder crossing at Vaalimaa, Finland on September 22, 2022 - Finland said on September 21, 2022 it is is preparing a national solution to limit or completely prevent tourism from Russia following the invasion of Ukraine. This national solution may include new legislation, which would be adopted very quickly, Foreign Minister Pekka Haavisto told a press conference. Since Russia's Covid-19 restrictions expired in July, there has been a boom in Russian travellers and a rising backlash in Europe against allowing in Russian tourists while the war continues. (Photo by Olivier MORIN / AFP)

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