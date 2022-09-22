يهود روسيا يهربون من التجنيد الإجباري إلى إسرائيل

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قالت وزارة الهجرة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تسجل إسرائيل هذا العام رقما قياسا في الهجرة على مدى عقدين بسبب تدفق أعداد كبيرة من روسيا وأوكرانيا.
تتزايد في الآونة الأخيرة أعداد طلبات اللجوء من الرجال الروس الذين يحاولون الهروب من التجنيد في جيش بلادهم. الكثير من الحقوقيين الألمان يأيدون منحهم حق اللجوء، بينما يعارض الأوكرانيون ذلك.
تخوض باريس سباقا مع الزمن من أجل استعادة المبادرة في علاقاتها المغاربية وتقليل التداعيات السلبية على نفوذها التقليدي. خطوات التطبيع مع الجزائر تبدو في مسار تصاعدي، لكن العلاقة مع الرباط، الحليف التاريخي، مهددة بالتراجع.
يعتقد أن روسيا استخدمت مؤخرا ولأول مرة طائرات كاميكازي المسيّرة الإيرانية الصنع في ضرب أهداف قرب كييف. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
أعلنت برلين استعدادها لاستقبال الروس الفارين من التجنيد في بلادهم بعد إعلان موسكو "التعبئة الجزئية"، لكنها أكدت أنها تسعى إلى "حل أوروبي قابل للتطبيق"، مع التأكيد بأن الحصول على اللجوء ليس عملية تلقائية..
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