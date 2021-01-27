 يهود ألمانيا يطلبون تعزيز حمايتهم بعد إحراق أعلام إسرائيلية أمام كنيسين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2021

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أخبار

يهود ألمانيا يطلبون تعزيز حمايتهم بعد إحراق أعلام إسرائيلية أمام كنيسين

طالبت الجالية اليهودية في ألمانيا بتعزيز الحماية المقدمة لها بعد حرق أعلام إسرائيلية أمام معابد يهودية وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين.

تزايدت الجرائم والانتهاكات ضد اليهود في ألمانيا بنسبة 13 بالمئة خلال 2019

تزايدت الجرائم والانتهاكات ضد اليهود في ألمانيا بنسبة 13 بالمئة خلال 2019

أصدر رئيس المجلس يوزيف شوستر اليوم الأربعاء (12 أيار/ مايو) تصريحات تضامن مع إسرائيل، وقال "علينا جميعا أن نقف إلى جانب الدولة اليهودية". وذكر شوستر أن إسرائيل واليهود يتعرضون للكراهية والتحريض، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن التهديد الذي يتعرض له اليهود آخذ في الازدياد، ممثلا على ذلك بحرق أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في مدينتي بون ومونستر الألمانيتين، مطالبا بزيادة حماية المنشآت اليهودية.

مختارات

رغم مرور 75 عاماً على نهايته، لا تزال قوانين سارية المفعول في ألمانيا تعود للحقبة النازية، منها قانون يراه متتبعون بأنه معادي للسامية. ويريد مشرعون ألمان اجتثاتا نهائيا لكل قانون يذكر ألمانيا بالحقبة النازية.

منذ عام 1996، يحيي البرلمان الألماني (بوندستاغ) والناجون من معسكرات الإبادة في الـ27 من يناير سنويا، ذكرى جرائم النازية بحق الإنسانية. وغالبا ما يتعلق أيضا بالمخاطر الراهنة في العالم. التفاصيل في هذا التقرير.

وأوضح شوستر أن مسؤولية تصعيد العنف تقع بوضوح على عاتق حماس، مضيفا أنها استغلت الفراغ السياسي الناجم عن الانتخابات المؤجلة في الأراضي الفلسطينية لتكون بمثابة القوة الحامية للفلسطينيين، ويهاجمون في المقابل دون هوادة السكان المدنيين الإسرائيليين ويتقبلون عن إدراك القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني أيضا.

وذكر شوستر أنه بسبب وابل الصواريخ اضطر العديد من الإسرائيليين قضاء الليل في ملاجئ، وقال: "إسرائيل لها الحق والواجب في حماية شعبها من هجمات حماس الإرهابية".

وقالت الشرطة أنه تم رصد حوادث حرق أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 13 مشتبها به في مدينة مونستر مساء أمس، بينما قبضت على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في مدينة بون. وبحسب البيانات، أبلغ العديد من الشهود في مونستر الشرطة مساء أمس عبر مكالمات استغاثة بأن "مجموعة مكونة من نحو 15 فردا ويبدون من العرب" متوقفة أمام المعبد ويصيحون بصوت مرتفع وأحرقوا علما إسرائيليا.

ولم يتضرر المعبد نفسه من الواقعة. ومن المحتمل أن يواجه المشتبه بهم بلاغات جنائية بتهمة انتهاك قانون التجمهر.

ع.أ.ج/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)

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  • @dw_stories - Jüdisches Viertel in der Jerusalemer Altstadt

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  • Israel - Jerusalem 1967 - Sechstagekrieg

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  • USA Washington - Bill Clinton,Ehud Bara und Yasser Arafat

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  • Ariel Scharon auf dem Tempelberg im Jahr 2000

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    القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وثائقي - أنا يهودي. الشباب اليهود الألمان  

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