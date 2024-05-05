يهود ألمانيا يحذرون من وضع مشابه للوضع بالجامعات الأمريكية

حذر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا من أوضاع في الجامعات الألمانية تشبه التي تشهدها نظيراتها الأمريكية. جاء ذلك بعد أن شهدت جامعة هومبولت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

بعد أن شهدت جامعة هومبولت في العاصمة الألمانية برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيينومناوئة لإسرائيل، حذر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، من أوضاع تشبه الأوضاع القائمة في جامعات عديدة في الولايات المتحدة.

ونقل بيان عن شوستر قوله إن "أشد ما يقلقني هو أن تظهر الأوضاع التي نراها في الولايات المتحدة، في ألمانيا أيضاً، حيث إن العديد من المجموعات متصلة ببعضها على المستوى الدولي. وقد أمكننا أن نرى بالفعل الإرهاصات الأولى على ذلك في جامعة هومبولت في برلين".

يذكر أن نحو 150 شخصاً تظاهروا بالقرب من الجامعة أول أمس الجمعة.

وقال شوستر إن الطلاب اليهود يتعرضون منذ شهور عديدة لقدر كبير من معاداة السامية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثار "شعوراً شديداً بعدم الأمان" بينهم. وتابع: " نحن على اتصال وثيق مع الساسة ومؤتمر رؤساء الجامعات من أجل تعزيز التغييرات الهيكلية في الجامعات التي يمكن أن توفر حماية فعالة ضد الكراهية والتحريض ضد اليهود وإسرائيل في الحرم الجامعي"، حسب قوله.

أعلنت شرطة برلين أنها رفعت العديد من القضايا الجنائية بعد قمع احتجاج مؤيد للفلسطينيين في الجامعة صورة من: Paul Zinken/dpa/picture alliance

وأعرب شوستر عن اعتقاده بأن التعليم يمثل مفتاح الحل في هذا الشأن، وقال: "في الوقت الحالي، يفتقر الكثير من الطلاب والمدرسين إلى القدرة على التعرف على والتعامل مع الأنشطة المعادية للسامية، وغالبا ما ينقصهم الأدوات الصحيحة للتصدي لمحركي هذا النشاط".

وكانت الشرطة في برلين أعلنت أمس السبت أنها رفعت العديد من القضايا الجنائية بعد قمع احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة هومبولت أول أمس الجمعة.

وكان المتظاهرون رددوا في المسيرة التى تم تنظيمها أمس شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، وهي عبارة مثيرة للجدل سعت شرطة برلين إلى تصنيفها على أنها معادية للسامية.

وقالت الشرطة إنها فتحت 37 تحقيقا في اتهامات محتملة من بينها التحريض ومقاومة ضباط إنفاذ القانون. وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت ما مجموعه 38 متظاهراً في المسيرة.

ع.ح/أ.ح (د ب أ)