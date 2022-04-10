 ينكا إيلوري يجعل المدن متعددة الألوان | يوروماكس | DW | 10.04.2022

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يوروماكس

ينكا إيلوري يجعل المدن متعددة الألوان

المصمم البريطاني النيجيري ينكا إيلوري يحول أماكن كئيبة في لندن إلى مواقع متعددة الألوان. أعماله متأثرة بقصص طفولته في إنجلترا وكذلك بأنماط النسيج من غرب إفريقيا.

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