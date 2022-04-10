ينكا إيلوري يجعل المدن متعددة الألوان

الصدفة توقع بذئب بشري اغتصب عشرات الأموات في بريطانيا

على مدى 34 عاماً، كان ديفيد فولر كالشبح. جرائم قتل واغتصاب متعددة وصلت إلى الموتى في مشرحة إحدى المستشفيات، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه. لكن الصدفة قادت رجال التحقيق للعثور عليه بعد كل هذه السنين.