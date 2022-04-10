ينكا إيلوري يجعل المدن متعددة الألوان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
المصمم البريطاني النيجيري ينكا إيلوري يحول أماكن كئيبة في لندن إلى مواقع متعددة الألوان. أعماله متأثرة بقصص طفولته في إنجلترا وكذلك بأنماط النسيج من غرب إفريقيا.
تعد الجزائر بقيادة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، من أبرز المرشحين لتكرار إنجازها في نسخة "مصر 2019" والحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية، لكن المشوار لن يكون مفروشاً بالورود.
على مدى 34 عاماً، كان ديفيد فولر كالشبح. جرائم قتل واغتصاب متعددة وصلت إلى الموتى في مشرحة إحدى المستشفيات، دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه. لكن الصدفة قادت رجال التحقيق للعثور عليه بعد كل هذه السنين.
الهندسة المعمارية تعتبر مهنة للرجال عادة، لكن هناك نساء أثبتن جدارتهن وتفوقن على الرجال في هذه المهنة. معرض "السيدة المعمارية" في دوسلدورف يحكي قصة كفاح المرأة الألمانية ونجاحها في مجال الهندسة المعمارية.
يعاني الشعب التركي من أزمة اقتصادية حادة اشتدت مع تفشي وباء كورونا. بينما يشيّد الرئيس التركي قصوراً فخمة بأموال دافعي الضرائب، بهدف إحياء الماضي العثماني.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول