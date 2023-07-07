 ينتقد أنشيلوتي والكرة البرازيلية.. هل أصبح الرئيس محللا رياضيا؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2023

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ينتقد أنشيلوتي والكرة البرازيلية.. هل أصبح الرئيس محللا رياضيا؟

أعرب الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا في مقابلة تلفزيونية عن انتقاده اختيار المدرب الإيطالي أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده. كما تحدث عن المدرب المؤقت للمنتخب ومستوى الكرة البرازيلية التي "تعاني من تراجع جودة اللاعبين".

الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا

الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا يبدو أنه من عشاق كرة القدم ويستطيع تحليل واقع الكرة البرازيلية وتعيين أنشيلوتي مدربا لمنتخب بلاده

انتقد الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا اختيار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم. إذ أعلن إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قبل أيام أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي في صيف عام 2024 قبل بطولة كوبا أمريكا.

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وقدم الاتحاد البرازيلي، فيرناندز دينيز يوم الثلاثاء الماضي كمدرب مؤقت للمنتخب البرازيلي، كما كشف أن أنشيلوتي سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب خلال نحو عام واحد، ليقوده في كوبا أمريكا 2024 .

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مقابلة لقناة "إس.بي.تي نيوز" الإخبارية البرازيلية اليوم الجمعة (السابع من تموز/ يوليو 2023) :"أحب أنشيلوتي، لكنه لم يدرب المنتخب الإيطالي. لو كان يود حل مشكلة المنتخب البرازيلي، فلماذا لم يحل مشكلة المنتخب الإيطالي الذي لم يتأهل حتى إلى كأس العالم الماضية."

المدرب كارلو أنشيلوتي

تحفظ الرئيس البرازيلي على تعيين أنشيلوتي مدربا لفريق بلاده

وقال الرئيس البرازيلي إنه يؤيد المدرب فيرناندز دينيز، الذي سيواصل قيادة فريق فلومينينسي في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية المنتخب بشكل مؤقت.

وأضاف لولا دا سيلفا (77 عاما) :"أنا مشجع لدينيز، أحب ابتكاره وشخصيته. هي فرصة جيدة بالنسبة له وأتوقع أن يستغلها". وتابع :"دينيز يسيطر على غرفة الملابس. وفي كرة القدم، يجب أن يسيطر المدرب على الفريق ليقدم عملا جيدا".

وقال الرئيس البرازيلي إن كرة القدم في بلاده تعاني من تراجع جودة اللاعبين في الأعوام الأخيرة. وأوضح أن "المشكلة ليست في دينيز، وإنما المشكلة تتمثل في أننا ليس لدينا لاعبون بالجودة التي كنا نحظى بها في فترات أخرى. الأولاد (اللاعبون) يتركون بلادنا في عمر الـ 16 أو 17 عاما ويعودون في عمر الـ 36".

ع.أج/ ع ج (د ب  ا)

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