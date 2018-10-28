 يميني متطرف ومعجب بالدكاتوريات العسكرية رئيسا للبرازيل | أخبار | DW | 28.10.2018

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أخبار

يميني متطرف ومعجب بالدكاتوريات العسكرية رئيسا للبرازيل

موجة اليمين المتطرف والشعبوي تصل للبرازيل أيضا. اليميني المتطرف والمعجب بالدكتاتوريات العسكرية جايير بولسونارو ينتخب رئيسا للبرازيل بعد فوزه على مرشح اليسار اللبناني الأصل فرناندو حداد في الجولة الثانية من الانتخابات.

Brasilien Präsidentschaftswahlen Jair Bolsonaro (picture-alliance/Xinhua/L. Ming)

انتُخب اليميني المتطرّف جايير بولسونارو رئيساً للبرازيل بعد حصوله في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) على 55,7% من الأصوات مقابل 43,3% لمرشح اليسار فرناندو حدّاد، بحسب ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.

وسيتولى الكابتن السابق في الجيش في كانون الثاني/يناير رئاسة بلد مزّقته حملة انتخابية سادها من جهة غضب عميق إزاء المؤسسات التقليدية، ومن جهة ثانية نفور واسع من تصريحات أدلى بها بولسونارو واعتبرت مهينة للنساء والمثليين وذوي الأصول الأفريقية.

و

مختارات

تنطلق في البرازيل انتخبات إعادة لاختيار رئيس البلاد، واستطلاعات الرأي تتوقع فوز قائد الجيش السابق جاير بولسونارو الشعبوي الذي شبه عادة بالرئيس الأمريكي ترامب. (28.10.2018)

كان الناخبون البرازيليون قد أدلوا بأصواتهم اليوم الأحد في أكثر الانتخابات استقطابا منذ عقود في البلاد. وكانت كل الاستطلاعات تشير إلى أن يختار البرازيليون، الذين سئموا الفساد وتفشي الجريمة، ضابط الجيش السابق جايير بولسونارو رئيسا لهم في تحول نحو اليمين في رابع أكبر ديمقراطية في العالم.

ويأتي الصعود المفاجئ لبولسونارو بسبب الرفض الشعبي لحزب العمال اليساري، الذي حكم البرازيل 13 عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة وأطيح به قبل عامين وسط أسوأ ركود وأكبر فضيحة فساد ورشوة تشهدها البلاد.

وأدلى بولسونارو بصوته في منطقة عسكرية في ريو دي جانيرو حيث استقبله مؤيدون يرددون هتافات "الأسطورة .. الرئيس". وقال بولسونارو في تصريحات موجزة للصحفيين "التوقع اليوم هو ذات التوقع الذي رأيته في الشوارع: النصر".

ويخشى كثير من البرازيليين من أن بولسونارو، الذي يبدي إعجابه بالدكتاتورية العسكرية، التي حكمت البرازيل بين 1964 و1985. كما يدافع عن تعذيبها للمعارضين اليساريين، سيسحق حقوق الإنسان والحريات المدنية ويقمع حرية التعبير.

أ.ح/م.أ.م (د ب أ، ا ف ب)

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