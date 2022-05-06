يمني يجمع إثنى عشر ألف صورة تاريخية ونادرة

إجراءات وقرارات ترحيل.. ماذا يحدث مع اليمنيين في السعودية؟

رغم التكتم الرسمي، إلا أن عدم تجديد عقود يمنيين يعملون في السعودية والطلب منهم للمغادرة بات على كل شفة ولسان. حالة من الذهول وعدم التصديق تسيطر على المشمولين وذويهم. فما سرّ هذه الإجراءات ضد اليمنيين في السعودية؟