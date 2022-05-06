 يمني يجمع إثنى عشر ألف صورة تاريخية ونادرة | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

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يمني يجمع إثنى عشر ألف صورة تاريخية ونادرة

فهد الظرافي واحد من أبرز المؤرخين باليمن ، قام بجمع 12 ألف صورة تصل عمر البعض منها لأكثر من قرن.

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