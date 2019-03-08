يمنيون يقاضون ألمانيا على خلفية القاعدة الأمريكية في رامشتاين

بدأت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية اليوم الخميس (14 آذار/ مارس 2019) النظر في دعوى استئناف مقدمة من ثلاثة يمنيين، قُتل اثنان من ذويهم عام 2012 في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة. ويرى المدعون أن ألمانيا تتحمل جزءاً من مسؤولية الغارة، حيث جرى التحكم في مسار الطائرة من القاعدة الأمريكية في رامشتاين في ولاية راينلان- بفالتس الألمانية.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا، وهي محكمة أدنى درجة، رفضت الدعوى من قبل، حيث رأت أيضا في حكمها الصادر عام 2015 أن الحكومة الألمانية غير ملزمة بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدتها في رامشتاين في شن غارات بطائرات مسيرة على اليمن.

وكان ممثل وزارة الدفاع الألمانية أوضح خلال المحاكمة في ذلك الوقت أن الولايات المتحدة تعهدت لألمانيا بعدم تسيير غارات بطائرات مسيرة أو التحكم بها من قواعد أمريكية في ألمانيا.

ويدعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قضية اليمنيين. وجاء في بيان للمركز عن القضية الحالية أمام المحكمة الإدارية العليا أن أقارب الضحايا يطالبون ألمانيا بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية للغارات الأمريكية بطائرات مسيرة وحظر استخدام قاعدة رامشتاين في هذا الغرض.

خ.س/ ح.ز (د ب أ)