يمنيون قرروا أن لا يستسلموا للبطالة... وافتتحوا مشاريع "صغيرة" لتنقذهم من الجوع

انتعاش سوق العقارات في اليمن - مآسي الحرب عند تجار الأزمات فوائد

يدفع الوضع المتردي في اليمن الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف حياتهم اليومية ولأسباب أخرى، ما هذه الأسباب، وكيف أثرت عمليات البيع على سوق العقارات في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي؟