 يمنيون قرروا أن لا يستسلموا للبطالة... وافتتحوا مشاريع ″صغيرة″ لتنقذهم من الجوع | DW الأخبار | DW | 05.12.2022

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يمنيون قرروا أن لا يستسلموا للبطالة... وافتتحوا مشاريع "صغيرة" لتنقذهم من الجوع

الشباب في اليمن يلجأون لافتتاح مشاريع صغيرة هربًا من الفقر والبطالة... نجيب القاسم هو أحد هؤلاء الشباب الذي تخرج من كلية المحاماة ولكنه وجد نفسه يبيع الحلويات والعصير لإعالة أسرته.

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