يلغي زيارة للأردن.. وزير الخارجية الألماني في الحجر الصحي

دخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في حجر صحي بسبب إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية الألمانية الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2020) أن الاختبار الأول الذي خضع له ماس للكشف عن الإصابة بالفيروس كانت نتيجته سلبية، مضيفة أن العمل جارٍ لمعرفة ما إذا كان هناك مزيد من الإصابات، والإجراءات التي ستتخذ حيال ذلك.

يُذكر أنالمستشارة أنغيلا ميركل دخلت في حجر صحي لمدة أسبوعين في مارس/ آذار الماضي بسبب مخالطتها لطبيب مصاب بكورونا. وباشرت ميركل عملها من المنزل خلال الحجر، الذي دام 14 يوماً.

ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى ماس في الحجر الصحي وإلى أي مدى سيتأثر عمله بذلك، إلا أن الخارجية الألمانية أعلنت عن إلغاء زيارته المقررة إلى الأردن.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)