يف توازن الصين في علاقاتها مع ضفتي الخليج؟

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في مستهل زيارة إلى بكين تدوم ثلاثة ايام.. الرئيس الإيراني يلتقي نظيره الصيني والطرفان يتحدثان عن تعميق التعاون في مجالات عدة.. فماذا تمخض عن هذه الزيارة؟ وكيف توازن الصين علاقاتها مع ضفتي الخليج؟
سعت إيران إلى تعزيز صادرتها النفطية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يوفر لطهران عوائد مالية في ظل إقتصاد يئن تحت وطأة ظروف قاسية. ويأتي ذلك رغم العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، وهو الأمر الذي أثار تكهنات عدة.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
في ختام اجتماعهم أظهر وزراء دول مجموعة السبع جبهة موحدة رغم فروق طفيفة، بشأن الصين خصوصا، فيما طمأنوا أوكرانيا بشأن دعمهم "الثابت" لها ضد روسيا. ونددوا بالتصعيد في كوريا الشمالية وقمع التظاهرات في إيران.
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ المصالحة الخليجية. ولم تستأنف أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ الإعلان عن المصالحة في يناير 2021.
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