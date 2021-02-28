 يشاهده الملايين.. ″لعبة الحبار″ يتسبب بمتاعب لنتفليكس في كوريا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.10.2021

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منوعات

يشاهده الملايين.. "لعبة الحبار" يتسبب بمتاعب لنتفليكس في كوريا

يتابع الملايين عبر العالم المسلسل الكوري Squid Game على نتفليكس، لكنه خلق متاعب قضائية للشركة في بلده الأصل بسبب دعوى رفعتها شركة لخدمات الانترنت.

لقطة من مسلسل لعبة الحبار

لقطة من مسلسل لعبة الحبار

يحقق المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" ( Squid Game) أرقام متابعة كبيرة للغاية عبر العالم منذ طرحه على منصة نتفليكس شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكن هذه الشعبية الكبيرة تسببت للمسلسل بمشاكل في بلده الأصل.

مختارات

كشف تقرير قائمة بمدراء الشركات الذين يتقاضون أعلى الرواتب في العالم. فما المجالات التي تتخصص فيها شركاتهم حتى تدر أرباحاً كبيرة تمكنها من دفع رواتب عالية لهم؟ وهل هذه الرواتب عادلة أم "مبالغ فيها"؟

ليست منصة نتفليكس راضية تماما عن مستوى التنوع الاجتماعي في عروضها، لذلك فقد قرّرت التوجه لدعم مجموعات منها إثنية وجغرافية وكذلك جنسية، فضلا عن دعم المواهب الصاعدة عبر العالم.

إذ قام مزود الخدمات "إس كي بروبدباند" في كوريا برفع دعوى قضائية ضد شركة نتفليكس، وهي كذلك منتجة العمل وصاحبة حقوقه، وذلك بسبب ما قالت إنه ضرر لحق شبكة الانترنت، إثر الضغط الواسع على شبكة الانترنت، ما جعل مزود الخدمات يضطر للقيام بأعمال الصيانة وفق ما ذكرته رويترز.

وطالبت الشركة من نتفليكس أن يؤدي مصاريف الصيانة الناجمة عن الضغط، متحدثة عن أنه لم يحدث ضغط مشابه من قبل.

وقضت محكمة بالفعل أن يؤدي نتفلكس جزءاً من مصاريف الصيانة لمزود الخدمات، خصوصا مع وجود نقاش في كوريا منذ أشهر على ضرورة أن تتحمل شركات الفيديو المدفوع عبر الانترنت جزءا من مصاريف خدمة توفير الانترنت.

وردت نتفليكس عبر تصريح لشبكة "سي إن بي سي" أنها ستقوم بمراجعة مزاعم الشركة الكورية، لكنها ستقوم في الآن ذاته بالبحث عن حوار مفتوح للعمل مع هذه الشركة حتى يتم ضمان بث مريح لإنتاجات المنصة الأشهر حاليا في خدمة الفيديو المدفوع. وحسب الشبكة ذاتها، فنتفلكس تقول إنها ساهمت في خلق 16 ألف منصب عمل في كوريا.

ويعد مسلسل "لعبة الحبار" أشهر مسلسل كوري جنوبي في نتفليكس منذ إطلاق هذه المنصة، وهو صنف "تشويق وإثارة" وتدور أحداثه حول لعبة للبقاء على قيد الحياة، وتصل حلقاته موسم الأولى إلى تسع حلقات.

إ.ع/و.ب


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