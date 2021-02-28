يشاهده الملايين.. "لعبة الحبار" يتسبب بمتاعب لنتفليكس في كوريا

يحقق المسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" ( Squid Game) أرقام متابعة كبيرة للغاية عبر العالم منذ طرحه على منصة نتفليكس شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكن هذه الشعبية الكبيرة تسببت للمسلسل بمشاكل في بلده الأصل.
إذ قام مزود الخدمات "إس كي بروبدباند" في كوريا برفع دعوى قضائية ضد شركة نتفليكس، وهي كذلك منتجة العمل وصاحبة حقوقه، وذلك بسبب ما قالت إنه ضرر لحق شبكة الانترنت، إثر الضغط الواسع على شبكة الانترنت، ما جعل مزود الخدمات يضطر للقيام بأعمال الصيانة وفق ما ذكرته رويترز.
وطالبت الشركة من نتفليكس أن يؤدي مصاريف الصيانة الناجمة عن الضغط، متحدثة عن أنه لم يحدث ضغط مشابه من قبل.
وقضت محكمة بالفعل أن يؤدي نتفلكس جزءاً من مصاريف الصيانة لمزود الخدمات، خصوصا مع وجود نقاش في كوريا منذ أشهر على ضرورة أن تتحمل شركات الفيديو المدفوع عبر الانترنت جزءا من مصاريف خدمة توفير الانترنت.
وردت نتفليكس عبر تصريح لشبكة "سي إن بي سي" أنها ستقوم بمراجعة مزاعم الشركة الكورية، لكنها ستقوم في الآن ذاته بالبحث عن حوار مفتوح للعمل مع هذه الشركة حتى يتم ضمان بث مريح لإنتاجات المنصة الأشهر حاليا في خدمة الفيديو المدفوع. وحسب الشبكة ذاتها، فنتفلكس تقول إنها ساهمت في خلق 16 ألف منصب عمل في كوريا.
ويعد مسلسل "لعبة الحبار" أشهر مسلسل كوري جنوبي في نتفليكس منذ إطلاق هذه المنصة، وهو صنف "تشويق وإثارة" وتدور أحداثه حول لعبة للبقاء على قيد الحياة، وتصل حلقاته موسم الأولى إلى تسع حلقات.
إ.ع/و.ب
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
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