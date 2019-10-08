 يسير فيه الزمن إلى الوراء.. ناسا تكشف سر الكون الموازي! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 21.05.2020

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علوم وتكنولوجيا

يسير فيه الزمن إلى الوراء.. ناسا تكشف سر الكون الموازي!

يبدو أن الكون مازال يخفي المزيد من الأسرار التي تكشف عن نفسها بمرور الوقت. علماء ينجحون في اكتشاف كون موازٍ بجوار عالمنا وتعمل فيه قواعد الفيزياء بشكل مختلف تماماً. كيف ذلك؟

ديلي ستار: علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، نجحوا في الوصول إلى أدلة عن وجود كون موازٍ لعالمنا

ديلي ستار: علماء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، نجحوا في الوصول إلى أدلة عن وجود كون موازٍ لعالمنا

في خطوة يتوقع أن تساهم بشكل كبير في فهم بعض أسرار الكون والحياة، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير، في مختلف المجالات ومن بينها الطب والفضاء وغيرها، كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن علماء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، نجحوا في الوصول إلى أدلة عن وجود كون موازٍ لعالمنا، إذ يسير فيه الزمن إلى الوراء، وتحكمه قوانين فيزيائية مناقضة تماماً لما هو موجود أو متعارف عليه في عالمنا.

تجربة فريدة

وأوضحت "ديلي ستار" أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عثرت أثناء تجربة للكشف عن الأشعة الكونية على جسيمات قد تكون من خارج عالمنا، وأضافت أن "ناسا" استخدمت بالونا عملاقاً يحمل الهوائي الدافع العابر للقارة القطبية "ANITA" فوق القارة القطبية الجنوبية، حيث لا وجود لضوضاء راديو قد تشوش على النتائج.

ولا حظ العلماء أن هناك "رياحاً" مستمرة لجسيمات عالية الطاقة، حيث تأتي من الفضاء الخارجي، بعضها أقوى مليون مرة من أي شيء يمكن أن يولد على الأرض، وأضاف العلماء أن الجسيمات منخفضة الطاقة "نيوترينوات" تستطيع المرور عبر الأرض وتتفاعل بالكاد مع مادة كوكبنا، إلا أن الأجسام ذات الطاقة الأعلى تتوقف بسبب المواد الصلبة الأرضية.

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ما هي الكواكب والنجوم؟

وأشارت "ديلي ستار" أن الجسيمات عالية الطاقة لا يمكن اكتشافها إلا وهي تنزل من الفضاء الخارجي، مضيفة أن اكتشاف جزيء أثقل "نيوترينو تاو" وهو يخرج من الأرض يعني أن هذه الجسيمات تسير للخلف بمرور الوقت، مما يعد دليلا على وجود كون مواز، حسب نفس المصدر.

الانفجار العظيم

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"  عن بيتر غورهام المشرف الرئيسي على الدراسة قوله، إن الطريقة الوحيدة التي قد يتصرف بها جسيم بهذه الطريقة، تكمن في تغيره إلى نوع مختلف من الجسيمات، وذلك قبل المرور عبر الأرض ثم العودة مرة أخرى.

وأضاف الفيزيائي غورهام من جامعة "هاواي" أن "الجميع لم يكن مرتاحا لتلك الفرضية"، مشيراً إلى أن التفسير السهل لهذه الظاهرة هو أنه "في لحظة ما يعرف بالانفجار العظيم قبل حوالي 13.8 مليار سنة تم تشكيل كونين: أحدهما هو عالمنا والآخر يعود فيه الزمن إلى الوراء، من وجهة نظرنا"، يقول غروهام.

ر.م/ع.ش

  • Mars Aufnahme NASA

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    حقق مسبار "كيريوزيتي" أكبر إنجاز له بعد بلوغه جبلا في المريخ. بداية ستتم دراسة المنحدرات السفلى للجبل قبل أن يتسلق المسبار إلى القمة عبر سلاسل "موري فورمايشان".

  • Der Marsroboter Curiosity. Copyright: Quelle: http://www.nasa.gov/mission_pages

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    بهذه الكاميرا تم تصوير الجبل. ومنذ عامين والمسبار يرسل صورا وعينات صخرية إلى الأرض. في السادس من أغسطس/ آب الماضي احتفل المسبار بعيد ميلاده الثاني.

  • Bohrstelle von Curiosity

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    يأمل العلماء أن تكشف عينات "كيريوزيتي" عن معلومات حول طبيعة المخزون المائي للكوكب، بعدما تم التأكد من وجود بحيرات وأنهار قديمة عليه.

  • Gesteinsprobe von der Mars-Bohrung. (AP Photo/NASA)

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    توصل العلماء من خلال فحص العينات إلى وجود مواد مثل الكبريت والنيتروجين والفوسفور وغيرها، والتي تلعب دورا مهما في تكوّن الأجسام الحية.

  • Curiositys Reifen. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    المسبار الذي يبلغ وزنه 900 كلغ يعمل بالخلايا الشمسية وبطاريات النظائر المشعة.

  • Ein Selbstporträt des Marsroboters Curiosity. Image credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    لا يصور "كيريوزيتي" محيطه فحسب، وإنما يلتقط أيضا صور "سيلفي" يبعثها إلى الأرض.

  • Der Marsproboter Curiosity. Image credit: NASA/JPL-Caltech

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    إلى الآن، قام المسبار بمهمته على أكمل وجه. لكنه يواصل دورانه حول المريخ لعله يوما يصادف منافسه المسبار "أوبورتينتي".

  • Mars Rover Opportunity

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    مسبار "أوبورتينيتي" أدى مهامه أيضا بنجاح. فمنذ وصوله إلى المريخ هذا العام وهو يطوف فوق سطحه إلى أن قطع مسافة أربعين كلم، رغم أن القدرة المتوقعة له كانت 1 كلم فقط.

  • Bildergalerie Mondmission UdSSR Lunochod 2 Modell

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    وبذلك حطم "أوبورتينيتي" رقما قياسيا، ليطيح بجميع الآلات المتحركة خارج حدود الأرض، يقول رئيس قسم التطوير بوكالة ناسا الأمريكية جون كالاس.

  • Mars Rover Opportunity Greifarm

    مسبار "كيريوزيتي" يستكشف جبلا فوق المريخ

    وينقص مسبار "أوبورتينيتي" 2 كلم لقطع مسافة الماراتون المعهودة 42.2 كلم. ولهذا ستلقب المنطقة التي سيصل إليها المسبار أخيرا بـ"سفح الماراتون". الكاتب: أ. ستين-سيمون/ ه.فوكس/و.ب


 

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