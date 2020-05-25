 يستخدم لعلاج السكري - اكتشاف عقار مذهل ضد الشيخوخة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.07.2020

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صحة

يستخدم لعلاج السكري - اكتشاف عقار مذهل ضد الشيخوخة

بحث الإنسان عن سر الشباب الابدي لا ينتهي، لكن هل كان الحل أمامنا طوال الوقت دون أن ندري؟ علماء اكتشفوا أن دواءً لمعالجة مرض السكري قد يكون هو مفتاح الشباب الذي يبحث عنه الجميع.

الشيخوخة - صورة من الأرشيف

سيدة مسنة من الهند - صورة من الأرشيف

يبحث الإنسان غالباً عن الحلول السهلة لمواجهة المشاكل. فمنذ عقود ينصح الأطباء بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة من أجل صحة جيدة وجسد سليم لا تصيبه الشيخوخة مبكراً. غير أن البعض يفضل الحلول السريعة على شكل حبوب لتناولها أو مواد تجميلية ترجع عجلة الزمن إلى الوراء. وبالفعل بات الأمر سهلاً بعد اكتشاف العلماء بالصدفة أن أكثر دواء مستخدم في العالم لعلاج مرض السكري، وهو عقار ميتفورمين، يتمتع أيضاً بخصائص مدهشة فيما يتعلق بالمحافظة على الشباب والحيوية، بحسب ما نشر موقع (In Style).

ما هو عقار ميتفورمين؟

مختارات

اعتدنا على النظر لعظامنا باعتبارها المسؤول الأول عن حركتنا. ولكن للعظام أيضا أهمية أخرى تتعلق بالتأثير على الذاكرة وعلى وقدرتنا على الاحتفاظ بها مع التقدم بالعمر، حسب دراسة حديثة. (06.07.2020)

من أحلام البشرية التي يصعب تحقيقها، عدم الشيخوخة والبقاء في عمر الشباب. لكن الأمر قد يصير اليوم حقيقة، بعد تجربة حديثة تمكن فيها باحثون من إطالة عمر الفئران عن طريق إبطاء عملية الشيخوخة لخلاياها باستخدام دواء جديد. (09.01.2019)

بحسب ورقة بحثية صادرة عن مركز "علم الهرمونات" بمدينة ميونيخ، يستخلص عقار ميتفورمين من زهرة الليلك الفرنسية، ويُستخدم بشكل رئيسي في علاج السكري من النمط الثاني. ويقوم ميتفورمين بتشجيع انتاج الجسم للإنسولين ويساعد في تخفيض السكر في الدم وخفض وزن المريض.

يتم استخدام ميتفورمين أيضاً في معالجة بعض الأمراض الأخرى مثل السرطان، كما  ثبت فعاليته في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وبحسب موقع (InStyle) جاء اكتشاف خصائصه ضد الشيخوخة بمحض الصدفة عند اجراء علماء من جامعتي كاليفورنيا وستانفورد بأمريكا تجارب على مجموعة من المتطوعين الرجال في بداية العقد السادس لمحاولة إعادة الحيوية للغدة الصماء المسؤولة عن فرز هرمون "ثيموسين" في الجسم والذي يساعد على تنظيم المناعة.

وكان عقار ميتفورمين ضمن مزيج من الأدوية حصلت عليه واحدة من المجموعتين تحت الإختبار لمدة عام كامل. وأثبتت النتائج في النهاية أن المجموعة التي تناولت مزيج العقارات الطبية المكون من عدة مواد من بينها ميتفورمين وفيتامين (د) والزنك، زادت قوة جهازهم المناعي بنسبة كبيرة، وليس هذا فحسب، بل كانوا يشعرون بمزيد من الحيوية ولاحظوا تناقص الشعر الأبيض لديهم.

وبحسب موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أثبتت التجارب أن الجرذان الذين حصلوا على جرعات من عقار ميتفورمين طالت أعمارهم مقارنة بالجرذان التي لم تحصل عليه. ويرجع العلماء ذلك إلى قدرة العقار على تخفيض الإلتهابات في الجسم وإحداث تغييرات في الخلايا مما يساهم في تغيير عملية الشيخوخة.

متى يمكن الحصول على العقار السحري؟

يجرى العمل الآن على قدم وساق لتصنيع دواء مقاوم للشيخوخة من عقار ميتفورمين. فبحسب موقع (InStyle) تجرى حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية أول دراسة من نوعها لبحث هذه الإمكانية. وتجرى الإختبارات على أكثر من 3000 متطوع لمحاولة فهم كيفية تأثير ميتفورمين على عملية الشيخوخة بشكل أفضل.

غير أن البعض قرر تناول دواء ميتفورمين دون الرجوع إلى الأطباء. ويحذر هيلموت بيللين، وهو خبير في داء السكري، من تناول العقار دون إشراف طبي. ويقول لموقع (InStyle):" في الوقت الحالي توجد للعقار عدة أعراض جانبية منها الدوار وحدوث إضطرابات بالتذوق بالإضافة إلى انتفاخات".لذلك يجب الإنتظار لبعض الوقت قبل أن يكون الدواء السحري متاحاً للجميع بشكله الجديد.

س.ح/ ص.ش

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    يُعرف أيضا باسم "قضيب الوجه". لكن لا تقلق هذه مجرد كُنية فقط، إذ لا يوجد هناك قضيب ما. لكن هذا العلاج الجمالي يتضمن القلفة، التي يتم أخذها من الأطفال حديثي الولادة في كوريا. ويستخدم هذا العلاج المُسمى بـ " Hollywood EGF facial " والمُفترض أنه يُقاوم الشيخوخة نسخة صناعية من جزيء من القلفة المُختونة. ويُفترض من هذا العلاج أن يشجع على نمو الكولاجين والإيلاستين (أنواع من البروتينات).

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    البلور المُطهر

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